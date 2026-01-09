$!“Sacaron a Maduro, pero el régimen sigue”: desconcierto entre venezolanos en Honduras

Actualmente, la familia se encuentra en proceso de solicitar asilo en Honduras y, como otros migrantes venezolanos, vive en un hotel donde debe pagar 500 lempiras diarios, un gasto que supera el costo de una renta, pero que se ha convertido en la única alternativa ante la dificultad de encontrar un lugar seguro que los reciba con niños y un pequeño cachorro que les regalaron en México.Como Yormary, Ruth es otra venezolana que hoy intenta rehacer su vida en San Pedro Sula, convencida de que aún no existen condiciones reales para regresar a su país. “Yo ahorita estoy esperando, esperando a ver qué pasa en Venezuela, porque uno no se va así por así. Tienen que arreglarlo primero para poder irse con su familia”, expresó.