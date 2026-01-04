Protestan frente a la Embajada de USA en Honduras contra captura de Maduro

Tegucigalpa, Honduras

Un grupo de hondureños protestó este domingo frente a la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa para condenar "enérgicamente" lo que calificaron como una "agresión militar de Washington contra Venezuela y denunciar "el secuestro" del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. "Estos hechos constituyen una grave y flagrante violación del Derecho Internacional, de la Carta de las Naciones Unidas y de los principios de soberanía y autodeterminación de los pueblos", dijo Yamileth González, presidenta de la Asociación de Solidaridad y Amistad Honduras-Venezuela.

La captura de Maduro y Flores representa, además, “el avance del llamado corolario Trump a la Doctrina Monroe, una reedición abierta y descarada de la política de dominación colonial sobre nuestra América”, afirmó González durante la lectura de un comunicado frente a la sede diplomática, donde se congregó más de un centenar de hondureños. El protesta fue convocada por la Asociación de Solidaridad y Amistad Honduras-Venezuela y el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), organización surgida tras el golpe de Estado de 2009 al entonces presidente de Honduras Manuel Zelaya, esposo y principal asesor de la presidenta hondureña, Xiomara Castro. González sostuvo que la "agresión" contra Venezuela es una "agresión contra todos los pueblos de América Latina y el Caribe que se atreven a construir caminos soberanos", y expresó su "solidaridad irrestricta" con el pueblo venezolano, el gobierno "legítimo" y su "derecho a decidir su propio destino sin injerencias externas". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Respeto absoluto a su soberanía