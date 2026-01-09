  1. Inicio
Trump dice que ha cancelado una nueva oleada de ataques en Venezuela por su colaboración

El presidente de Estados Unidos explicó que esa segunda oleada de ataques, con la que amenazó a Venezuela tras capturar a Nicolás Maduro, "parece innecesaria".

  • Actualizado: 09 de enero de 2026 a las 07:25 -
  • Agencia EFE
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una conferencia de prensa posterior a la captura de Nicolás Maduro.

Fotografía: EFE
Caracas, Venezuela.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que ha decidido cancelar la segunda ola de ataques que tenía "inicialmente prevista" contra Venezuela, dada la cooperación que está obteniendo del país sudamericano.

En un mensaje en su red social Truth, el presidente de Estados Unidos explicó que esa segunda oleada de ataques, con la que amenazó a Venezuela tras capturar a Nicolás Maduro, "parece innecesaria".

Petro temía una acción militar de EE UU antes de hablar con Trump, según New York Times

"Venezuela está liberando a un gran número de presos políticos como muestra de su 'búsqueda de la paz'. Este es un gesto muy importante e inteligente", señaló el mandatario republicano en un mensaje que también ha sido divulgado por el Departamento de Estado en la red X.

Y agregó que "Estados Unidos y Venezuela están trabajando conjuntamente, especialmente en la reconstrucción, de una forma mucho mayor, mejor y más moderna, de su infraestructura de petróleo y gas".

Parlamento de Venezuela declara "héroes y mártires" a los cien muertos en ataque de EE.UU.

"Gracias a esta cooperación, he cancelado la segunda ola de ataques, prevista inicialmente, que parece innecesaria. Sin embargo, todos los barcos permanecerán en su lugar por motivos de seguridad", precisó.

Reiteró, además, que "las grandes petroleras invertirán al menos 100.000 millones de dólares, con ellas me reuniré hoy en la Casa Blanca", en alusión al encuentro que mantendrá este viernes con las empresas del país para planificar la extracción de crudo venezolano.

