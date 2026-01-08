Parlamento de Venezuela declara "héroes y mártires" a los cien muertos en ataque de EE.UU.

​Caracas, Venezuela.

La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, de mayoría chavista, declaró este jueves "héroes y mártires" a las al menos 100 personas que, según el Gobierno, murieron durante el ataque de Estados Unidos en Caracas y tres estados cercanos a la capital el pasado sábado, cuando fuerzas del país norteamericano capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores. Según un texto aprobado por unanimidad, el pasado 3 de enero "se produjo un acto de agresión e invasión contra el territorio y población venezolana, en un atropello flagrante a los principios más elementales del derecho internacional", en el que "cayeron heroicamente combatientes venezolanos y cubanos", lo que el Legislativo condenó "de manera categórica e inequívoca".

Los diputados exhortaron a sus colegas en el mundo, así como a los Gobiernos y pueblos, a rechazar el uso de la fuerza y a respaldar "el derecho internacional, la solución pacífica de los conflictos y el principio de autodeterminación de los pueblos". También se sumaron al duelo de siete días decretado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el martes, y apoyaron "la creación de un monumento conmemorativo en el sitio de los acontecimientos para que las futuras generaciones recuerden la valentía de mujeres y hombres que dieron su propia vida ante la intervención militar", señala el acuerdo. Además, aprobaron crear una comisión de acompañamiento y atención a los familiares de los fallecidos.