María Corina Machado ve eclipsado su liderazgo opositor en Venezuela

Caracas, Venezuela.

Un año después de su última protesta en las calles de Venezuela, la líder opositora María Corina Machado enfrenta un panorama incierto en medio del nuevo escenario abierto entre la Administración de Donald Trump y el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez tras los ataques estadounidenses que concluyeron con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Mientras que el 9 de enero de 2025 Machado protestaba contra la inminente investidura de Maduro para un tercer mandato tras las cuestionadas elecciones presidenciales celebradas en julio de 2024, este 9 de enero ninguno de los dos encabeza la escena política ni se encuentran en territorio venezolano.

Tras una ola de detenciones de opositores, Machado pasó a la clandestinidad, ganó el Premio Nobel de la Paz y viajó a Oslo para recibirlo, sin que hasta ahora se haya conocido su regreso. Maduro permanece detenido en una cárcel federal en Nueva York, adonde llegó horas después de la inédita operación militar ordenada por su homólogo Donald Trump, el sábado pasado en la madrugada.

Clandestinidad y represión

Hace un año, tras meses de semiclandestinidad luego del exilio del excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, Machado encabezó una concentración en Caracas y, al retirarse del lugar, fue "interceptada y tumbada de la moto en la que se trasladaba" por funcionarios del Estado, según informó entonces el Comando Con Venezuela, el equipo de Machado y González. Fue liberada tras unas dos horas, en las que, afirmó su equipo, fue "forzada a grabar varios vídeos".

Desde entonces, asumió una clandestinidad que se extendió por once meses, en los cuales aumentaron los reportes de represión por parte de ONG locales. La organización Foro Penal, que encabeza la defensa de presos políticos, cifra en 863 los detenidos. Desde las elecciones presidenciales de 2024, luego de que la oposición denunció el resultado como fraudulento, 446 integrantes del comando de Machado han sido apresados, de los cuales 202 siguen recluidos.

El limbo