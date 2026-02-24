Honduras registra 1,051 casos de dengue en cinco semanas

Tegucigalpa, Honduras

Honduras acumula 1,051 casos de dengue en las primeras cinco semanas de 2026, lo que equivale a un promedio de 210 contagios semanales, según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Aunque las cifras reflejan una reducción en comparación con el mismo período de 2025, el dengue continúa siendo la principal enfermedad transmitida por vectores en el país.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Honduras cerró 2025 con 17,368 casos de dengue. Los reportes de esta enfermedad, transmitida por el zancudo Aedes aegypti, registraron mayor incidencia en zonas urbanas como Tegucigalpa y San Pedro Sula.

Para este año, las autoridades sanitarias señalaron que, hasta la semana epidemiológica cinco (del 26 de enero al 1 de febrero), el país acumuló un total de 1,051 personas enfermas. Esto significa que, en promedio, al menos 210 personas se contagiaron de dengue cada semana.