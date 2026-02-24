Honduras registra 1,051 casos de dengue en cinco semanas

Honduras acumula 1,051 casos de dengue en las primeras cinco semanas de 2026, lo que equivale a un promedio de 210 contagios semanales, según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Aunque las cifras reflejan una reducción en comparación con el mismo período de 2025, el dengue continúa siendo la principal enfermedad transmitida por vectores en el país.
De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Honduras cerró 2025 con 17,368 casos de dengue. Los reportes de esta enfermedad, transmitida por el zancudo Aedes aegypti, registraron mayor incidencia en zonas urbanas como Tegucigalpa y San Pedro Sula.
Para este año, las autoridades sanitarias señalaron que, hasta la semana epidemiológica cinco (del 26 de enero al 1 de febrero), el país acumuló un total de 1,051 personas enfermas. Esto significa que, en promedio, al menos 210 personas se contagiaron de dengue cada semana.
Sin embargo, los casos registrados en 2026 representan una reducción del 27 % respecto al mismo período de 2025, cuando se contabilizaron 1,434 enfermos.
Los registros recabados por la OPS indican que, del total de casos reportados este año, el 15.4 % (162 casos) fueron confirmados mediante pruebas de laboratorio; de estos, 17 fueron diagnosticados como dengue grave. El resto de los pacientes fueron diagnosticados clínicamente, con base en signos, síntomas, historia clínica y examen físico.
En contraste, durante 2025 apenas el 2.75 % (478 casos) fue confirmado mediante pruebas de laboratorio, según la OPS.
Pese a la disminución en el número de casos, las autoridades insisten en que la población debe acudir a los centros de salud ante los primeros síntomas para evitar complicaciones, especialmente en niños y adultos mayores, considerados grupos de mayor riesgo.
Entre los síntomas más frecuentes del dengue se encuentran fiebre alta, dolor de cabeza, dolor muscular y malestar general. En los casos graves pueden presentarse complicaciones que requieren hospitalización.
Aunque en lo que va de 2026 se observa una reducción respecto a años anteriores, expertos consideran que el dengue seguirá siendo un reto sanitario importante debido a las condiciones climáticas favorables para el mosquito transmisor
En ese sentido, instaron a las autoridades de la Secretaría de Salud a realizar campañas de prevención antes de la temporada de lluvias, que, según proyecciones, podría comenzar en mayo.
Los médicos hicieron un llamado a la población a mantener limpias las viviendas, eliminar depósitos de agua y criaderos de zancudos, como medida clave para evitar un aumento de contagios en el transcurso del año.