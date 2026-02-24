Trump pronuncia el primer discurso sobre el Estado de la Unión de su segundo mandato

Washington, Estados Unidos.

La noche de este martes, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pronunció el primer discurso sobre el Estado de la Unión de su segundo mandato. Además de decir que el operativo que ordenó en enero y que culminó con la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro sirvió para "derribar a uno de los más siniestros capos", Trump anunció que obligará "a las grandes empresas tecnológicas a cubrir sus propias necesidades energéticas".

"Pueden construir sus propias centrales eléctricas como parte de sus fábricas para que los precios no suban y, en muchos casos, para que los precios de la electricidad bajen considerablemente. Esta es una estrategia única, nunca antes utilizada en este país", aseguró el presidente.

"Tenemos una red eléctrica obsoleta y nunca podríamos gestionar la cantidad de electricidad necesaria. Así que les digo que pueden construir su propia planta.

Esto garantizará la capacidad de la empresa para obtener electricidad y, al mismo tiempo, reducirá los precios de la electricidad para ustedes", insistió Trump ante las Cámaras.

Elecciones

El presidente, ya en modo electoral de cara a la elecciones de medio mandato del próximo mes de noviembre, apeló directamente a los estadounidenses: "Y podría ser muy sustancial para todos ustedes, ciudades y pueblos; verán cosas buenas en los próximos años". Trump también aseguró que firmó "una orden ejecutiva para prohibir que las grandes firmas de inversión de Wall Street compren miles de viviendas unifamiliares". "Le pido al Congreso que declare permanente esa prohibición", agregó. Según el presidente, la propiedad de la vivienda se trata de "otro pilar del sueño americano que ha estado bajo ataque".

Nuevos aranceles

Además, sobre los nuevos aranceles del 10 % que ha implementado tras el reciente varapalo de la Corte Suprema a su política arancelaria, no requerirán "la intervención del Congreso" para ser permanentes. El republicano aseguró que los nuevos impuestos aduaneros activados hoy mismo "son un poco más complejos, pero probablemente mejores, lo que conducirá a una solución aún más sólida que antes". "No será necesaria la intervención del Congreso", afirmó Trump, pese a que la norma en la que se ha apoyado para decretar esos nuevos gravámenes, la sección 122 de la ley de comercio de 1974, implica que los aranceles solo pueden imponerse durante 150 días si el Congreso, donde los republicanos tienen una mayoría muy escueta, da su aprobación. Las palabras de Trump dan a entender que no buscará el apoyo del legislativo para la activación de esta nueva fase de su política comercial. "Creo que los aranceles pagados por países extranjeros, como en el pasado, reemplazarán sustancialmente el sistema moderno de impuesto sobre la renta, aliviando una gran carga financiera a la gente que amo", afirmó. El viernes, la Corte Suprema, por 6 votos a 3, consideró que el presidente se había excedido a la hora de aplicar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para implementar los llamados "aranceles recíprocos" a la mayoría de los socios comerciales de EE.UU. el año pasado y que para echar mano de esa norma requería en realidad de la autorización del Congreso. Ese mismo día Trump, muy contrariado con la sentencia, firmó una orden ejecutiva para imponer a partir de hoy un nuevo arancel global del 10 % valiéndose de la norma de 1974. Al día siguiente anunció que subiría el impuesto aduanero en 5 puntos hasta dejarlo en el 15 %, aunque por el momento no ha oficializado esa decisión mediante ningún decreto. El magnate neoyorquino fue más tibio hoy con la Corte Suprema y tildó en su discurso de "desafortunada" su resolución del viernes.

Identidad en elecciones

Además, volvió a pedir públicamente que se exija una prueba de identidad a los votantes en el país para combatir lo que tachó de "trampas" en las elecciones estadounidenses. "Les pido que aprueben la Ley 'Salvar a EE.UU.' para impedir que los inmigrantes ilegales y otras personas sin permiso voten en nuestras sagradas elecciones estadounidenses. Ese fraude electoral es rampante en nuestras elecciones. Es rampante", exclamó Trump ante una sesión conjunta del Congreso. Su Administración lleva desde el año pasado exigiendo que se modifique la ley electoral, que depende de los estados y no del Gobierno Federal, para terminar con lo que asegura que es un fraude generalizado que le costó las presidenciales de 2020. La Cámara Baja estadounidense aprobó el proyecto de ley a principio de este mes, pero las perspectivas de que sea aprobada en el Senado, donde los republicanos tienen una mayoría mínima, se creen escasas. Actualmente en EE.UU. 37 de los 50 estados exigen una identificación para votar, a lo que hay que sumar que cada persona debe registrarse previamente en el censo electoral, independientemente de que su voto sea emitido por correo (una opción con la que Trump también quiere acabar) o en persona. "Es muy simple: todos los votantes deben mostrar su identificación de votante. Todos los votantes deben mostrar prueba de ciudadanía para votar", reclamó Trump a los legisladores presentes hoy en el Capitolio entre aplausos de la bancada republicana. "¿Por qué alguien no tendría una identificación de votante? Solo una razón: quieren hacer trampa", insistió el mandatario. Trump consideró que los demócratas "se inventan todo tipo de excusas y dicen que (la propuesta) es racista" y que "sus políticas son tan malas que la única manera de que sean elegidos es haciendo trampa". Distintos grupos opuestos a la medida denuncian que esta serviría para silenciar a millones de estadounidenses en las urnas, ya que se estima que más de 140 millones de ciudadanos en el país no tienen pasaporte y que más de 69 millones de mujeres casadas no tienen un certificado de nacimiento que coincida con su nombre legal, lo que les dificultaría su derecho a votar.