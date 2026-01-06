Juan Orlando Hernández aclara si participará como testigo en el caso de Maduro en EE UU

Tegucigalpa

Jesús Romero, exsubdirector de Fuerzas Navales del Comando Sur de Estados Unidos, en entrevista con el programa Hoy Mismo, de Tegucigalpa, dijo que Juan Orlando Hernández sería uno de los testigos del Departamento de Justicia para presentar y demostrar que existe evidencia referente al llamado Cartel de los Soles y sus vínculos con carteles de México, utilizando a Honduras como ruta, en el caso del presidente Nicolás Maduro de Venezuela.

“Estoy seguro de que aquí se va a ver un ejemplo de cómo, dentro de la conspiración para enviar cargamentos de cocaína (...), el caso original de la DEA contra Juan Orlando Hernández hablaba de que él era responsable de haber introducido a Honduras 400 toneladas de cocaína. Esas 400 toneladas salieron efectivamente de Venezuela por parte del Cartel de los Soles, por parte de Padrino López y por parte de Diosdado Cabello, dirigidas a los Estados Unidos por México, pero pasando por Honduras”.

Romero también afirmó que hondureños como Manuel Zelaya Rosales y su esposa, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, estarían involucrados en este caso.

Refiriéndose al proceso, señaló que “se van a ver cosas que por primera vez se ventilan en público. Yo creo que deberíamos estar listos para ver uno de los grandes casos de narcotráfico en el hemisferio occidental (...). Vamos a oír nombres de participantes que nunca han sido nombrados oficialmente en un caso de conspiración de narcotráfico, como en el caso de Nicolás Maduro”.

“Honduras va a jugar una participación muy importante, porque recordemos que la señora fiscal de Estados Unidos en algún momento de este año llegó a mencionar que había un puente aéreo en el cual oficiales del gobierno le habían dado paso o entrada a estas aeronaves al espacio aéreo de Honduras. Ya se estaba hablando de darle un perdón a Juan Orlando Hernández”, finalizó Romero.