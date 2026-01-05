Empleados de medios estatales protestan por riesgo a sus derechos laborales

Empleados de los medios de comunicación propiedad del Estado de Honduras protestaron este lunes 5 de enero frente a uno de los edificios de la Secretaría de Planificación Estratégica (SPE), en la capital, al denunciar lo que califican como una acción irregular que pone en riesgo sus derechos laborales.
La denuncia apunta directamente contra Ricardo Salgado, ministro de la SPE, a quien acusan de no acatar un decreto ejecutivo emitido por la presidenta Xiomara Castro, relacionado con el reconocimiento de la antigüedad laboral de cientos de empleados de los medios de comunicación estatales.
De acuerdo con los manifestantes, todo el personal de Radio Nacional de Honduras (RNH), Canal Estatal 8 y el periódico Poder Popular fue trasladado de forma administrativa de Casa Presidencial, institución a la que históricamente han pertenecido, a la Secretaría de Planificación Estratégica, entidad que les ha pagado los salarios durante los últimos tres años del actual gobierno.
Al pasar a depender de la SPE, un número considerable de trabajadores, especialmente de Radio Nacional de Honduras, estaría en riesgo de perder derechos laborales adquiridos, algunos de ellos tras hasta 28 años de servicio continuo en esa emisora estatal.
Guillermo Paz Manueles, periodista de Canal 8, expresó su malestar por la situación. “Tenemos cuatro años de laborar con el gobierno. Cuando apenas habíamos cumplido un año, se nos hizo un traslado inconsulto de Casa Presidencial a la Secretaría de Planificación Estratégica. No se nos liquidó, no se nos dio ningún reconocimiento y pasamos a esta nueva Secretaría sin ningún argumento a favor nuestro”, manifestó.
Recordó que, durante un Consejo de Ministros, la presidenta Castro emitió un decreto PCM que ordena a los ministros y a la Dirección General de Servicio Civil reconocer la antigüedad laboral de todos los empleados del Estado. Sin embargo, denunció que esa disposición no ha sido cumplida por las autoridades de la SPE.
“Cuando estamos apenas a 22 días de que haya cambio de gobierno, estamos en un limbo laboral porque no hay nada que nos sustente. A los compañeros que estaban por contrato no se les renovó, y a los que estaban por acuerdo les pasó lo mismo. Estamos demandando que, por favor, se nos reconozca la antigüedad laboral”, lamentó Paz Manueles.
El comunicador agregó que, en perjuicio de los trabajadores, el pago de vacaciones, décimo cuarto mes y aguinaldo fue calculado únicamente con base en un año de trabajo, pese a que están por cumplir cuatro años de labores continuas en el actual gobierno.
La situación de Paz Manueles y de alrededor de un centenar de empleados de la SPE resulta menor frente a la incertidumbre que enfrentan trabajadores —en su mayoría periodistas— de Radio Nacional de Honduras, algunos con casi tres décadas de servicio.
Según denunciaron, empleados que ingresaron a la RNH durante la administración de Carlos Flores, en 1998, podrían perder todas sus prestaciones y derechos laborales adquiridos, debido a lo que califican como negligencia y decisiones arbitrarias de funcionarios públicos.
“Ellos tienen muchos años de trabajo, pero el decreto PCM de la presidenta fue claro: los incluye también en el reconocimiento de su antigüedad laboral, siempre y cuando no hayan recibido una liquidación por el tiempo servido”, explicó Paz Manueles.
La preocupación central, tanto de quienes tienen contratos de cuatro años como de quienes superan los 20 años de laborar en los medios estatales, es que podrían quedar sin empleo ni prestaciones.
“Esta gente se iría a la calle sin las prestaciones de casi 30 años de trabajo. Si usted no tiene un respaldo legal, como un contrato vigente, un acuerdo formal o el reconocimiento de su antigüedad, el nuevo patrono no tiene ninguna obligación y uno queda sin nada”, advirtió.
Los salarios hasta el mes de diciembre fueron pagados de forma regular por el gobierno. No obstante, los 210 empleados adscritos a la Secretaría de Planificación Estratégica exigen que se les respete la antigüedad laboral al momento de calcular sus prestaciones.