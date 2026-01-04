Muere el periodista Ramiro Sierra formador de generaciones de periodistas

Tegucigalpa, Honduras

La información la confirmó su hijo, el también periodista Mario David Sierra. Falleció de muerte natural tras padecer quebrantos de su salud en un hospital de la capital.

El destacado periodista y formador histórico de generaciones de comunicadores, el licenciado Ramiro Sierra Rodríguez , falleció la tarde de este domingo 4 de enero de 2026. Tenia 88 años.

Uno de sus grandes amigos y compañero docente de las aulas universitarias, el licenciado Juan Ramón Durán estuvo siempre pendiente de la salud del maestro Sierra Rodríguez.

“Vine al hospital a ver al Lic. Sierra, como habíamos quedado ayer con Lenin, uno de sus hijos y me encuentro con la infausta noticia que ya falleció. Aquí vamos apoyarlos a ellos en esta dolorosa situación”, escribió Duràn en un grupo de WhasApp que lleva por nombre “Homenaje a Ramiro Sierra”.

Sierra Rodríguez fue un destacado periodista que fundó medios de comunicación como revistas con su propio dinero, pero su mayor legado son las decenas de generaciones que formó como catedrático de la Escuela de Periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde laboró por 37.

Ramiro Sierra Rodríguez fue también director de la Escuela de Periodismo en varios periodos por ocho años y desde alli impulsó reformas académicas. Ya se había retirado en jubilación de sus labores docente. Sierra introdujo las máquinas de escribir y la primera moderna sala de radio en la Universidad.

Como catedrático demandó siempre la excelencia, la disciplina, el rigor y el compromiso que debe acompañar al ejercicio periodístico en defensa de los menos protegidos.

Ramiro Sierra Rodríguez trascendía su labor como catedrático y siempre abrazaba las buenas relaciones con sus alumnos con un humor y ocurrencias sabias que hasta en los pasillos daba lecciones no solo profesionales sino de vida.

Lleno de una cultura general, Sierra siempre motivaba a sus pupilos a buscar la excelencia y los provocaba para sortear retos y desafíos que en el momento parecían incómodos pero que significaban aprendizajes.

Impartió las clases de Historia del Periodismo y allí era como un pez en el agua recitando nombres, fechas y acontecimientos nacionales e internacionales sin apoyarse en ningún material o libro. Sierra era una enciclopedia andante.

También se le recuerda por sus clases de Radio l y Radio ll, en las qué no solo demandaba la redacción de notas con párrafos cortos sino que exigía darle contexto y antecedentes a las mismas. Decía que si bien la voz de una persona era importante, la clave era la calidad de la nota periodística.

Pero Ramiro es recordado por su segunda gran pasión: el fútbol. Era el auto designado entrenador de fútbol de la Escuela de Periodismo en los torneos académicos. “Soy Motagua hasta el día en que muera”, decía y aunque se molestaba en las derrotas siempre apoyó al equipo de sus amores.

Llevó en varios momentos a la semifinal y final de fútbol a los estudiantes aglutinados en la Selección de la Escuela de Periodismo. Era normal que Èl pusiera dinero de su bolsa para comprar balones o simplemente llevar agua para los jugadores.

Ramiro perdía la cordura en los partidos de fútbol y como tal fanático y obcecada por la excelencia regañaba a todos por igual ya sea en los partidos o fuera de la cancha. Sacaba sus insultos y sus letanías y no le importaba quien estuviera a su lado. Cada partido de fútbol era una final para él por siempre siempre exigí y exigía.

“Rambo” como lo bautizaron sus alumnos era màs que fuerte y aguerrido y de allí le viene este sobrenombre, inspirado en las películas de Silvester Stallone, pregonaba la acción inteligente, la respuesta oportuna, la coherencia de las acciones y la integridad de la conducta personas y profesional.

En una larga entrevista para el periódico capitalino La Tribuna, Sierra Rodríguez hizo varias confesiones y recordó sus orígenes como periodista.