Detención judicial para novios por presunto abuso de una menor en Tegucigalpa

Tegucigalpa

Luego de comparecer en audiencia de declaración de imputado, un juez dictó la medida de detención judicial contra Roger Ortiz Martínez y su novia Kimberly Amaya Mendoza, acusados por delitos sexuales en perjuicio de una menor de 14 años de edad. El Ministerio Público informó que a Ortiz Martínez se le supone responsable del delito de violación, mientras que a Amaya Mendoza se le imputa el delito de otras agresiones sexuales. Ambos fueron remitidos de inmediato a un centro penitenciario.

Los hechos

De acuerdo con las investigaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), el atroz hecho ocurrió el pasado 14 de febrero de 2026. Los ahora imputados llegaron a la vivienda de la víctima y, aprovechando que la madre no se encontraba, habrían forzado a la menor a sostener relaciones sexuales. De acuerdo con el reporte oficial, la víctima manifestó su negativa ante la propuesta, pero los agresores se valieron de su situación de vulnerabilidad para cometer el acto ilícito. Además, se reveló que los procesados habrían grabado el abuso con sus teléfonos celulares. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse