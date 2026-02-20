Hallan sin vida a mujer recién llegada de México en La Ceiba

La Ceiba, Honduras

El cuerpo sin vida de una mujer fue encontrado este día en el interior de una vivienda ubicada en la colonia Sinaí, perteneciente al sector de Bonitillo de La Ceiba, zona del litoral atlántico de Honduras.​

La víctima ha sido identificada preliminarmente por vecinos como Janeth, de quien se conoció que tenía pocos días de haber regresado al país procedente de México.

Hasta el momento, las causas de su fallecimiento permanecen como indeterminadas, ya que las autoridades no han brindado detalles sobre si el cuerpo presentaba signos de violencia.

Al lugar se desplazaron agentes de la Policía Nacional y personal de Medicina Forense para acordonar el área y realizar el levantamiento cadavérico conforme al procedimiento legal.

