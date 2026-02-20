  1. Inicio
  2. · Sucesos

Caen extorsionadores que usaban nombres de carteles para sembrar el terror en El Progreso

Los detenidos han sido identificados como “Denis” y “Olvin”, se hacían pasar por integrantes del “Cartel del Diablo” y el “Escuadrón de la Muerte”

Caen extorsionadores que usaban nombres de carteles para sembrar el terror en El Progreso

Momentos de la captura de “Denis” y “Olvin” en El Progreso, Yoro.
El Progreso, Yoro

La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) logró la captura de dos supuestos peligrosos extorsionadores que, utilizando nombres de temibles grupos criminales, mantenían atemorizada a la población y comerciantes de El Progreso.

Los detenidos han sido identificados como “Denis” y “Olvin”, quienes, según las investigaciones, no pertenecen a una estructura criminal tradicional, sino que se hacían pasar por integrantes del “Cartel del Diablo” y el “Escuadrón de la Muerte”, con el objetivo de intimidar a sus víctimas y controlar el sector comercial y transporte en la ciudad.

Honduras incauta 82 kilos de cocaína ocultos en vehículo en zona fronteriza con Nicaragua

De acuerdo con fuentes policiales, los individuos llevaban aproximadamente dos años operando bajo esta modalidad de extorsión, aprovechando la fama de los nombres de los cárteles para generar miedo y asegurarse pagos de sus víctimas.

Durante el operativo de captura, las autoridades incautaron un arma de fuego de uso permitido, dinero en efectivo, tres teléfonos celulares y una camioneta, elementos que podrían ser vinculados directamente con la comisión de los delitos.

Los sospechosos fueron trasladados inmediatamente a la Fiscalía correspondiente, donde se les procesará por extorsión y portación ilegal de arma de fuego, mientras las investigaciones continúan para determinar si existen más víctimas afectadas por sus acciones.

La captura de “Denis” y “Olvin” se suma a otras acciones recientes de las fuerzas de seguridad en El Progreso y otros municipios de Yoro, donde se busca erradicar las extorsiones y la violencia generada por pandillas y falsos cárteles.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias