Caen extorsionadores que usaban nombres de carteles para sembrar el terror en El Progreso

El Progreso, Yoro

Los detenidos han sido identificados como “Denis” y “Olvin”, quienes, según las investigaciones, no pertenecen a una estructura criminal tradicional, sino que se hacían pasar por integrantes del “Cartel del Diablo” y el “Escuadrón de la Muerte”, con el objetivo de intimidar a sus víctimas y controlar el sector comercial y transporte en la ciudad.

La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) logró la captura de dos supuestos peligrosos extorsionadores que, utilizando nombres de temibles grupos criminales, mantenían atemorizada a la población y comerciantes de El Progreso.

De acuerdo con fuentes policiales, los individuos llevaban aproximadamente dos años operando bajo esta modalidad de extorsión, aprovechando la fama de los nombres de los cárteles para generar miedo y asegurarse pagos de sus víctimas.

Durante el operativo de captura, las autoridades incautaron un arma de fuego de uso permitido, dinero en efectivo, tres teléfonos celulares y una camioneta, elementos que podrían ser vinculados directamente con la comisión de los delitos.

Los sospechosos fueron trasladados inmediatamente a la Fiscalía correspondiente, donde se les procesará por extorsión y portación ilegal de arma de fuego, mientras las investigaciones continúan para determinar si existen más víctimas afectadas por sus acciones.

La captura de “Denis” y “Olvin” se suma a otras acciones recientes de las fuerzas de seguridad en El Progreso y otros municipios de Yoro, donde se busca erradicar las extorsiones y la violencia generada por pandillas y falsos cárteles.