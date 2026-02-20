$!“No entendía por qué era diferente... y descubrí que tengo autismo nivel 1”

Su madre, docente de profesión y guerrera por vocación, lo recuerda como un niño que aprendió a leer y escribir hasta los 10 años en un centro educativo de la colonia Fesitranh. Detrás de cada paso de Ramón hay una madre que ha tenido que aprender a soltar. “Al inicio no quería despegarme de él”, admitió. El miedo era constante, quizá por el ruido, las burlas, el rechazo, pero entendió que debía permitirle enfrentarse al mundo.Cuando su madre supo que era autismo, se convirtió en “mamá azul", tuvo miedo, mucho miedo, pero entendió que debía prepararlo para un día en el que ella no estuviera.“Quiero que cuando yo ya no esté él pueda defenderse, que pueda enfrentar la vida, que sea profesional y que tenga empleo, es muy inteligente”, afirmó la mamá. "Él siempre ha hablado que quiere ser paleontólogo, es su deseo, pero aún no tengo claro su futuro. Es un apasionado e intenso de la historia, he pensado que su desarrollo está asociado a la biología", apuntó.Su condición no tiene cura, según dicen los médicos, pero tampoco la necesita para soñar. En un sistema que aún se adapta a la inclusión, él es un espejo de que la diferencia no es incapacidad.La lucha es colectiva, las autoridades educativas del Intae pidieron al Gobierno más espacios para educadores especiales y más apoyo para una población que aún enfrenta prejuicios.Durante las tardes estudia Informática, durante las noches escucha música y deja que su mente viaje millones de años atrás. A veces se pregunta por qué antes no entendía ciertas cosas, pero ahora sabe que su cerebro simplemente funciona distinto.En una ciudad y en un país donde la prisa es constante, él ha aprendido a crear tranquilidad con colores, y en un sistema educativo que aún se adapta a la inclusión, él demuestra que la inteligencia no tiene un solo molde.Su ilusión también es que tal vez algún día sus pinturas crucen el océano, estudie Paleontología en Madrid y descubra fósiles reales y no solo los que nacen de su imaginación, pero hoy, en una casa común de San Pedro Sula, el joven autista nivel 1 está haciendo algo extraordinario y demostrando que la diferencia no es límite, sino una posibilidad.Aquel cierre de la tarde, cuando volvió a cruzar el portón del Intae al finalizar nuestra entrevista, Ramón Ernesto se preparaba para regresar a clases. Frente al lente de la cámara, su figura alta y sigilosa proyectaba algo más profundo que un simple inicio de jornada académica.