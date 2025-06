Autismo, una lucha diaria contra la discriminación y la exclusión

San Pedro Sula, Honduras

“Nadie me lo tiene que contar. En las escuelas ponen mil excusas para no aceptar a un niño con autismo. En San Pedro Sula tenemos el Instituto Municipal de Educación Especial (Imdee), pero no siempre hay cupo porque atienden a menores con distintos diagnósticos. Como no hay instituciones estatales suficientes, una familia debe gastar alrededor de L5,000 mensuales en terapias y medicinas. Y eso sin contar los exámenes y otros gastos. Para cualquier hogar, ese es un gasto muy fuerte”, señala.

Al hijo de Madrid le diagnosticaron trastorno del espectro autista (TEA) a los dos años, poco después de que notaron que no hablaba y, aunque se golpeara, no lloraba.

Desde entonces, comenzó un largo camino de visitas a terapeutas del lenguaje, psiquiatras, neurólogos y la realización de decenas de exámenes, entre ellos resonancias magnéticas.

El trastorno del espectro autista es una afección relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta la manera en la que una persona percibe y socializa con otras personas, lo que causa problemas en la interacción social y la comunicación. El trastorno también comprende patrones de conducta restringidos y repetitivos.