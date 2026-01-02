JOH revela que hará con su carrera política y quebrantado habla sobre su hermana Hilda Hernández

El expresidente Juan Orlando Hernández en su primera entrevista concedida a un medio hondureño luego de quedar en libertad, agradeció a Dios, a su familia y a los hondureños que según dijo oraron durante casi cuatro años para que él quedara en libertad, ahí aprovechó para hablar sobre su carrera política y el caso sobre su hermana Hilda Hernández.
Hernández aseguró de manera decisiva que no tiene intención de retomar una carrera política activa tras recuperar su libertad en Estados Unidos.
El exmandatario afirmó que su prioridad será dedicarse a su familia y a contar su versión sobre el proceso judicial que enfrentó, al tiempo que se refirió al caso de su hermana, Hilda Hernández, señalando que la acusación presentada en su momento por el Ministerio Público se sustentó únicamente en fotografías.
Durante una extensa entrevista televisiva, Hernández manifestó que la experiencia de haber permanecido privado de libertad lo llevó a replantear sus prioridades personales. “Quiero dedicarme a mi familia, a mis hijos, a mis nietas y a mi madre. Ese es el tiempo que ahora Dios me ha permitido recuperar”, expresó.
El exmandatario indicó que, aunque seguirá brindando opiniones o consejos cuando se le solicite, no participará activamente en política ni buscará cargos públicos. “No estaré siendo algo activo en política. Si me preguntan mi opinión para que a Honduras le vaya bien, ahí estaré, pero no más”, afirmó.
El expresidente Hernández se mostró visiblemente conmovido durante la entrevista al referirse sobre fallecimiento de su hermana, Hilda Hernández, y a lo que calificó como el uso “indebido y cruel” de su nombre en el debate político.
El exmandatario señaló que su hermana Hilda Hernández, exministra de Estrategia y Comunicaciones del Gobierno de Honduras, falleció el 16 de diciembre de 2017 en un accidente aéreo ocurrido en el municipio de Santa Cruz de Yojoa, departamento de Cortés.
Con la voz entrecortada, Hernández lamentó que el caso de su hermana siga siendo mencionado públicamente con versiones que, según afirmó, no se ajustan a la realidad. “Es tanta la miseria humana que llegan a usar el caso de mi hermana como si estuviera en Nicaragua. A ese extremo llega la bajeza y me preocupa cuando hay gente que lo repite”, expresó.
El exmandatario aseguró que se trata de un tema profundamente doloroso para su familia y pidió respeto. “Jugar con algo tan delicado es tan bajo”, añadió, mientras se quebrantaba emocionalmente en plena transmisión en vivo.
Hernández recordó el impacto personal que tuvo la muerte de su hermana y señaló que fue confrontado con escenas que marcaron su vida.
“A mí me mostraron los pedazos del cuerpo de mi hermana”, dijo, sin ampliar detalles, al tiempo que insistió en que se ha manipulado el caso con fines políticos.
Durante la entrevista, el expresidente reiteró que su familia ha sido afectada no solo por los procesos judiciales que enfrentó, sino también por lo que considera campañas de desprestigio que afirmó han cruzado límites humanos. “Hay cosas con las que no se debe jugar”, sostuvo.