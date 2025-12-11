JOH en entrevista tras indulto: “Viví un verdadero infierno”

Estados Unidos

Tras recuperar su libertad el pasado 2 de diciembre, luego de ser indultado por el presidente estadounidense Donald Trump, y después de realizar algunas publicaciones en redes sociales, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández fue entrevistado por Matt Gaetz para la cadena One America News de Estados Unidos. Matt Gaetz comenzó la entrevista presentando a Hernández. Luego le preguntó qué debían saber los estadounidenses sobre él tras recibir el indulto. El exmandatario respondió que debían saber que era inocente, que todo había sido una condena injusta y que algo así no debería volver a ocurrirle a nadie. Y tal como lo ha hecho en reiteradas ocasiones, Hernández volvió a agradecer a Donald Trump por concederle el indulto: “Tuvo el valor de revertir la injusticia (...) Yo viví un verdadero infierno y no quiero que nadie más tenga que pasar por algo así”, sostuvo el exmandatario. Hernández contó que se dio cuenta del indulto cuando llamó a su familia, como solía hacerlo, y los escuchó gritando y no entendía el porqué y hasta se preocupó; pensó que había ocurrido una tragedia. “Por favor, cálmense, no entiendo”, les dijo. En cambio, ellos respondieron que el presidente Trump estaba respaldando a Tito Asfura y que también le estaba otorgando un indulto a él (JOH). Posteriormente, verificaron que la publicación de Trump en la plataforma Truth Social era real.

El exmandatario agregó que, tras recibir la noticia, pasó cuatro días encerrado sin recibir información alguna. Asegura que los oficiales le dijeron que su nombre aparecía en numerosas noticias, por lo que debían mantenerlo en una celda aparte. “Tienes que estar solo, estamos realmente preocupados por tu seguridad”, le habrían dicho, según relató JOH. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. “Estuve en una situación complicada, pero al final recibí la confirmación”, afirmó Hernández. Sobre la administración de Biden y su condena, dijo que los ataques comenzaron cuando empezó a trabajar hombro a hombro con Donald Trump, cuando firmaron el acuerdo de “tercer país seguro” y cuando viajó a hablar con otros gobernantes de Centroamérica para que hicieran lo mismo. Según él, fue en ese momento que la gente de la campaña de Biden inició una ofensiva en su contra. Gaetz le preguntó al exmandatario si su postura frente a las políticas fronterizas influyó en la reacción de la gente de Biden, y Hernández respondió que “sí”. Asimismo, Gaetz abordó el tema del narcotráfico, señalando que ningún presidente había aceptado un tratado de extradición para enviar narcotraficantes a Estados Unidos a fin de que enfrentaran la justicia. “Usted tomó esa decisión valientemente, y luego las mismas personas que usted extraditó se convirtieron en testigos en el juicio en su contra. ¿Cómo fue eso?”, cuestionó. Luego, Hernández expresó: “¿Sabe, Matt? Pasamos casi un siglo sin ninguna extradición porque la Constitución hondureña no lo permitía. Tuve que trabajar casi un año y de manera muy silenciosa porque era algo muy peligroso de hacer. Estuve consiguiendo votos en el Congreso, hablando con otras personas en Honduras y finalmente enmendamos nuestra Constitución”.

Sobre Tony Hernández

Sobre la pregunta acerca de la culpabilidad de Tony Hernández y de si era o no narcotraficante, JOH expuso que durante su juicio revisó la situación de autonomía institucional y no encontró nada. “Cuando estaba en el cargo le pedí al ministro de Seguridad, al ministro de Defensa y al fiscal general que, por favor, revisaran eso. Si encontraban algo, tenían que proceder”, afirmó. Añadió que también habló con algunos funcionarios estadounidenses a quienes les dijo: “Escuchen, si tienen algo contra mi hermano, yo seré quien se los entregue”. Asimismo, sostuvo que dialogó con el embajador de ese momento para enviar a su hermano a Estados Unidos y que fuera entrevistado por su caso. Aseguró que, culpable o no, eso no le importaba, porque “la ley es la ley (...) Pero ahora que he revisado todo el caso, su caso, estoy dispuesto a luchar por la verdad para salir”, dijo JOH. “¿Cree que es inocente?”, le preguntó Matt. “Como dije antes, nadie tiene que pasar por esto. Pero ahora no puedo avanzar más en estos detalles porque está en proceso con su abogado (...) No he hablado con él por casi siete años y quiero que el proceso continúe”. Matt también le consultó sobre el expresidente Manuel Zelaya Rosales y el caso de su hermano, Carlos Zelaya, captado en un video en presuntas negociaciones con el narcotráfico. Hernández relató: “Ese video estaba en posesión del Departamento de Justicia desde 2013 y fue tomado unas dos semanas antes de mi elección. Y desde ese momento la DEA tiene ese video. “No hay un solo video, ni una sola pieza de evidencia en mi contra. Solo la palabra, el testimonio de narcotraficantes que quieren venganza. Y en ese video está muy claro, los tratos entre el partido Libre, la izquierda radical y esos tipos, los narcos”.