Condenan a 11 años y 9 meses de prisión al narco hondureño José Sosa

Un tribunal federal del Distrito Sur de Florida condenó ayer a 11 años y 9 meses de prisión al narcotraficante hondureño José Rafael Sosa Méndez, alias Chafalo, según la sentencia firmada por la jueza Beth Bloom.
Sosa Méndez, identificado con el número de registro 14063-506, aceptó responsabilidad por el cargo 1 de la acusación, tipificado en el Título 21, Sección 963 del Código de Estados Unidos, que sanciona los complots para traficar drogas hacia territorio estadounidense.
La conspiración concluyó el 7 de mayo de 2019, de acuerdo con el expediente.
Se había declarado culpable
El 30 de julio de 2025, alias Chafalo compareció ante la Corte del Distrito Sur de Florida y se declaró culpable de conspirar para traficar cocaína hacia Estados Unidos.
Documentos judiciales detallan que participó como proveedor e inversionista de organizaciones de narcotráfico entre 2008 y 2019.
En ese periodo coordinó rutas marítimas desde Colombia hacia Honduras, donde la droga era almacenada antes de ser trasladada por tierra hacia Guatemala y México.
La Fiscalía de EE UU lo vincula a la exportación y distribución de más de 10,000 kilogramos de cocaína, que terminaron ingresando ilegalmente a Estados Unidos.
Un testigo colaborador declaró haber conocido a Sosa Méndez en 2008, cuando este supervisaba entregas de cocaína en un rancho costero. Según ese testimonio, pagó 1.2 millones de dólares al hondureño y a otro co-conspirador por varios cargamentos.
La investigación incluye mensajes de texto, registros contables, fotografías y videos que documentan su participación.
Sosa Méndez fue capturado el 5 de marzo de 2017 en Jutiapa, Atlántida, en la zona norte del país.
La sentencia
La jueza Bloom ordenó su ingreso inmediato a la Oficina Federal de Prisiones y recomendó su traslado al penal FCI Jesup, en Georgia. También sugirió que participe en el programa de rehabilitación RDAP, de 500 horas.
Al concluir su condena, deberá cumplir cinco años de libertad supervisada, con obligaciones como someterse a pruebas de drogas, evitar nuevos delitos y entregar muestras de ADN.
El acusado fue representado por los abogados Eduardo Xavier Pereira y Óscar Arroyave, mientras que la acusación estuvo a cargo del fiscal federal Sharad Anand Motiani.
La sentencia fue registrada este 11 de diciembre de 2025.
Las investigaciones contra Sosa Méndez forman parte de operativos federales dirigidos contra redes de narcotráfico con actividad logística en Honduras y otros países de la región.