Militantes de Libre protestan en el puente Danto de La Ceiba

Los manifestantes se mantendrán en el mitin solo unas dos horas, según aseguraron.

"No al fraude electoral" son algunas de las consignas de los simpatizantes de Libre que mantienen cerrada la carretera CA-13.

LA CEIBA

Militantes del partido Libertad y Refundación (Libre) realizan una acción de protesta en el puente Danto de La Ceiba, norte de Honduras, manifestando su enérgico rechazo al proceso electoral por estar, según ellos, con irregularidades.

​Desde tempranas horas, los simpatizantes se congregaron con pancartas que llevaban mensajes contundentes como "No al fraude electoral", "Sí a la voluntad popular", entre otras.

La protesta mantiene interrupción parcial del tráfico por la carretera CA-13 que conecta los departamentos de Atlántida y Colón. Además de la denuncia de un supuesto fraude, los manifestantes condenaron de manera explícita la "injerencia de Estados Unidos" en los asuntos internos del país.

"Exigimos la anulación de las elecciones y el respeto de la voluntad popular; además, condenamos la injerencia de Estados Unidos", dijo Osman Suazo, dirigente popular. ​El grupo aseguró que estas acciones forman parte de un movimiento nacional para exigir transparencia y respeto a la voluntad popular expresada en las urnas.

Los manifestantes se mantendrán en el mitin solo unas dos horas, según aseguraron.

