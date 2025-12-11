Así estará el clima este jueves en Honduras, según la Copeco

Tegucigalpa

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) informó este jueves que durante las horas de la mañana predominarán condiciones secas en la mayor parte del territorio hondureño.

Sin embargo, el panorama cambiará en horas de la tarde debido al aceleramiento del viento del noreste, que transportará humedad desde el mar Caribe.

Según el pronóstico del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), esta humedad generará lluvias y lloviznas débiles a moderadas, de forma dispersa e intermitente en la zona norte.

Por su parte, en el oriente del país se esperan precipitaciones débiles y muy aisladas. Las regiones del occidente y centro también podrían registrar lluvias aisladas.

En la publicación en X, la Copeco detalla que el ingreso de humedad estará influenciado por el viento del noreste. Asimismo, pide a la población a mantenerse informada ante cualquier cambio en el comportamiento del clima.