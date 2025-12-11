  1. Inicio
  2. · Honduras

Así estará el clima este jueves en Honduras, según la Copeco

En la publicación en X, la Copeco detalla que se generarán lluvias y lloviznas débiles a moderadas, de forma dispersa e intermitente.

Así estará el clima este jueves en Honduras, según la Copeco

Imagen referencial de archivo La Prensa.

Tegucigalpa

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) informó este jueves que durante las horas de la mañana predominarán condiciones secas en la mayor parte del territorio hondureño.

Sin embargo, el panorama cambiará en horas de la tarde debido al aceleramiento del viento del noreste, que transportará humedad desde el mar Caribe.

Según el pronóstico del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), esta humedad generará lluvias y lloviznas débiles a moderadas, de forma dispersa e intermitente en la zona norte.

Por su parte, en el oriente del país se esperan precipitaciones débiles y muy aisladas. Las regiones del occidente y centro también podrían registrar lluvias aisladas.

En la publicación en X, la Copeco detalla que el ingreso de humedad estará influenciado por el viento del noreste. Asimismo, pide a la población a mantenerse informada ante cualquier cambio en el comportamiento del clima.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias