MOE-OEA rechaza llamados a alterar el orden y pide agilizar conteo de votos

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE-OEA) en Honduras expresó este miércoles su rechazo categórico a cualquier convocatoria que pretenda alterar el orden público, en momentos en que aún se desarrollan los escrutinios establecidos por la ley. La misión es encabezada por el ex canciller de Paraguay, Eladio Loizaga.

Según el organismo hemisférico, este tipo de llamados constituye un "claro intento de obstaculizar" las últimas fases del proceso electoral y de alterar la voluntad popular expresada en las urnas durante los comicios del pasado 30 de noviembre. Ante ello, la misión destacó la importancia de que las fuerzas de seguridad continúen resguardando los materiales electorales, tal como lo establece la Constitución, y recordó que las Fuerzas Armadas deben permanecer a plena disposición del Consejo Nacional Electoral (CNE) para que este pueda cumplir sus funciones sin presiones externas. La MOE-OEA reiteró su llamado al CNE a agilizar el conteo de votos y garantizar la transparencia del proceso, al tiempo que exhortó a autoridades, partidos y candidaturas a esperar los resultados oficiales y mantener vigilancia sobre los escrutinios que aún están en curso.