Sectores rechazan amenazas del Congreso contra la declaratoria de elecciones

Diversos sectores y la oposición política calificaron como un delito y una acción orientada únicamente a generar caos y confrontación el anuncio del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, sobre la realización de un “análisis jurídico” para evaluar la validez de la declaratoria de elecciones. Las reacciones de rechazo y repudio no se hicieron esperar. Distintos sectores advirtieron que cualquier acción adoptada desde la “ilegal” Comisión Permanente carecerá de legitimidad, al tiempo que señalaron la iniciativa como un plan de boicot contra la democracia. “Ya dejen en paz a Honduras. ‘Mel’ Zelaya, coordinador de Libertad y Refundación (Libre), sigue embarrando a su grupo más cercano, incitándolos a cometer delitos que dentro de poco serán perseguidos por la ley. Todos estos videos van a ser pruebas de autores materiales e intelectuales de delitos que no prescriben. 2026 debe ser el año del fortalecimiento institucional y la instauración del imperio de la ley”, expresó Tomás Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional. Zambrano añadió: “Necesitamos un reseteo institucional. Este nuevo año tiene que ser de trabajo y respuesta al pueblo; no más odio ni división entre los hondureños”.

Por su parte, Olban Valladares, analista político, señaló que la población se encuentra en un escenario de "prudente optimismo" tras la declaratoria electoral. No obstante, advirtió que persisten actores empeñados en generar inestabilidad. "Hay demasiados individuos y personajes que todavía están con el ánimo de provocar problemas, de enturbiar las aguas, contrario a la opinión mundial. Ya no estamos hablando solo de los amigos centroamericanos; existe una opinión mundial que avala el proceso y augura éxitos en los tiempos venideros", sostuvo. A casi una semana de la declaratoria oficial de los comicios —que ubicó a Libre en la tercera posición con un 19 % y dejó fuera de la reelección al aún titular del Congreso—, Redondo justificó que, de encontrarse irregularidades, revisaría el proceso y aplicaría las medidas correspondientes. "Caramba, Chómpiras y Botija se quedan cortos frente a la conducta de estos actores políticos. Conviene recordar que la Comisión Permanente es tan ilegal como lo es el actual presidente del Congreso, según los propios fallos constitucionales. Como enseña la historia: lo que nace torcido no se endereza y ni siquiera los reinados más absolutos son eternos; faltan 25 días para la finalización de la era de Luis XVI, se va", afirmó María Antonieta Mejía, diputada y designada presidencial electa.

A criterio del analista Germán Dubón, es improcedente que la Comisión Permanente tenga facultades para declarar nulo el proceso electoral, como ha sugerido el coordinador de Libre, Manuel Zelaya. “La Constitución establece que los diputados pueden autoconvocarse, como ya ocurrió antes de la Comisión Permanente. Por lo tanto, quienes están facultados son los miembros del pleno ya constituido. La Comisión Permanente está de más y no podría llevar a cabo decisiones de esta naturaleza, aunque el presidente de la comisión ostente la presidencia del Congreso Nacional”, explicó.

Comisión Permanente ilegal

Durante una entrevista concedida en Dulce Nombre de Culmí, Olancho, Zelaya Rosales ordenó el jueves pasado a Redondo convocar a los diputados, sin precisar si se trataría del pleno o de la cuestionada Comisión Permanente. Asimismo, cuestionó las atribuciones de este órgano. “Tiene la Comisión Permanente del Congreso —expresó— para anular estas elecciones fraudulentas que han engañado al pueblo. Imagínese: le están robando la alcaldía de la capital a Jorge Aldana”. “¿Qué poder tiene la Comisión Permanente para tomar las acciones necesarias para adecentar este país y crear un precedente? El pueblo hondureño tiene derecho a la insurrección”, enfatizó el expresidente. “Entonces, tiene un reto, presidente. Tome las acciones”, insistió Zelaya a Redondo.