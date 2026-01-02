Tomás Zambrano a Redondo y Mel Zelaya: "Ya dejen en paz a Honduras"

Tegucigalpa, Honduras.

Luego de que el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, aseguró que la Comisión Permanente actuará conforme a la Constitución de la República al considerar que la declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre las elecciones generales presenta múltiples irregularidades, surgieron reacciones inmediatas desde la oposición.

El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, respondió con un mensaje contundente dirigido a Redondo y al expresidente Manuel Zelaya, a quienes pidió “dejar en paz a Honduras”. A través de sus redes sociales, Zambrano acusó a Zelaya de “seguir embarrando a su grupo más cercano”, al señalar que estaría incitándolos a cometer delitos que, según advirtió, serán perseguidos por la ley.

“El llamado es claro: todos estos videos van a ser pruebas de autores materiales e intelectuales de delitos que no prescriben”, expresó el diputado nacionalista, al tiempo que hizo énfasis en la necesidad de un cambio en la conducción política del país.