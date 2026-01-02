  1. Inicio
Tomás Zambrano a Redondo y Mel Zelaya: "Ya dejen en paz a Honduras"

El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, respondió con firmeza a Luis Redondo y resaltó la necesidad de fortalecer las instituciones y promover la unidad en Honduras durante 2026.

Tomás Zambrano envió un fuerte mensaje a Luis Redondo y Manuel Zelaya Rosales.

Tegucigalpa, Honduras.

Luego de que el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, aseguró que la Comisión Permanente actuará conforme a la Constitución de la República al considerar que la declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre las elecciones generales presenta múltiples irregularidades, surgieron reacciones inmediatas desde la oposición.

El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, respondió con un mensaje contundente dirigido a Redondo y al expresidente Manuel Zelaya, a quienes pidió “dejar en paz a Honduras”. A través de sus redes sociales, Zambrano acusó a Zelaya de “seguir embarrando a su grupo más cercano”, al señalar que estaría incitándolos a cometer delitos que, según advirtió, serán perseguidos por la ley.

“El llamado es claro: todos estos videos van a ser pruebas de autores materiales e intelectuales de delitos que no prescriben”, expresó el diputado nacionalista, al tiempo que hizo énfasis en la necesidad de un cambio en la conducción política del país.

"Ya dejen en paz a Honduras, Mel Zelaya sigue "embarrando" a su grupo más cercano, incitándolos a cometer delitos que dentro de poco serán perseguidos por la ley. Todos estos videos van a ser pruebas de autores materiales e intelectuales de delitos que no prescriben... 2026 debe ser el año del Fortalecimiento Institucional y la instauración del imperio de la ley. Necesitamos un reseteo institucional, este nuevo año tiene que ser de trabajo y respuesta al pueblo, no más odio ni división entre los hondureños", se lee en su publicación realizada en su cuenta de X.

Zambrano concluyó su pronunciamiento afirmando que el 2026 debe marcar el inicio del fortalecimiento institucional y la instauración del imperio de la ley, abogando por un “reseteo institucional” que priorice el trabajo, la respuesta a las demandas del pueblo hondureño y el fin del odio y la división entre los ciudadanos.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
