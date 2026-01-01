Asfura sostiene acercamientos con sectores clave antes de asumir la Presidencia

Tegucigalpa, Honduras

Según información proporcionada por personas de su entorno cercano, Asfura ha sostenido comunicación constante con representantes del sector empresarial y productivo, organizaciones de la sociedad civil, líderes comunitarios y sectores vinculados a la migración, con el objetivo de construir una ruta de trabajo conjunta que permita atender las principales necesidades del país.

El presidente electo de Honduras, Nasry Asfura , mantiene una agenda activa de trabajo y acercamientos con diversos sectores productivos, sociales y comunitarios, como parte del proceso de preparación previo a su toma de posesión.

Estos acercamientos se han realizado principalmente a través de llamadas telefónicas, aunque también se han desarrollado reuniones presenciales, tanto en su residencia como en otros puntos, en las que se han abordado temas relacionados con el desarrollo económico, la generación de empleo, la inversión, la atención social y el papel de los hondureños en el exterior.

Las fuentes indicaron que estos encuentros forman parte de una etapa de diálogo y escucha, en la que el presidente electo busca conocer de primera mano las propuestas, preocupaciones y aportes de cada sector, con miras a integrarlos en la agenda gubernamental que se impulsará a partir del inicio de su mandato.

Una vez que Asfura asuma oficialmente la Presidencia, el trabajo con cada sector se intensificará mediante el establecimiento de mecanismos de coordinación directa para ejecutar acciones concretas en las distintas áreas estratégicas del país.