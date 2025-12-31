Blindada con resguardo militar permanece la casa del presidente electo Nasry Asfura

  1. Inicio
Un estricto dispositivo de seguridad militar resguarda la residencia del presidente electo Nasry Asfura, tras la declaratoria oficial del CNE.

La residencia del presidente electo de Honduras, Nasry “Tito” Asfura, ubicada en el municipio de Santa Ana, permanece bajo un estricto dispositivo de seguridad militar desde que fue oficializada su proclamación como mandatario tras las elecciones de noviembre pasado

 Foto: Estalin Irías/ LA PRENSA
Miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras han sido desplegados en los accesos principales y en puntos clave alrededor de la vivienda para garantizar la protección del presidente electo y su entorno durante el periodo previo a la toma de posesión programada para el 27 de enero de 2026.

 Foto: Estalin Irías/ LA PRENSA
El refuerzo de seguridad, según fuentes oficiales, forma parte de los protocolos constitucionales y de protección que se aplican al presidente electo, y responde a la necesidad de asegurar condiciones de estabilidad en medio de un ambiente político tenso y con reclamos de irregularidades electorales por parte de la oposición.

 Foto: Estalin Irías/ LA PRENSA
El dispositivo de seguridad incluye personal uniformado, vehículos oficiales y vigilancia continua, con el objetivo de garantizar la integridad del mandatario electo y su familia durante el proceso de transición.

 Foto: Estalin Irías/ LA PRENSA
Autoridades militares han reiterado que su labor es estrictamente preventiva y constitucional, enfocada en preservar el orden y la estabilidad nacional.

 Foto: Estalin Irías/ LA PRENSA
El control militar es visible desde las áreas cercanas a la residencia. Cada persona que intenta entrar debe pasar primero por los agentes asignados

 Foto: Estalin Irías/ LA PRENSA
El objetivo de la medida es garantizar la protección del nuevo presidente electo y su entorno. La ley confiere a los mandatarios hondureños el derecho al resguardo policial y militar.

 Foto: Estalin Irías/ LA PRENSA
Nasry Asfura, exalcalde del Distrito Central, se prepara para asumir la Presidencia en enero, mientras continúa participando en actividades relacionadas con la transición gubernamental.

 Foto: Estalin Irías/ LA PRENSA
Asfura fue declarado presidente electo el pasado miércoles 24 de diciembre. La oficialización de su triunfo se produjo 24 días después de celebrados los comicios.

 Foto: Estalin Irías/ LA PRENSA
La contienda electoral fue reñida y tuvo como principal rival al candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla. Ambos lideraron la competencia durante el proceso electoral.

 Foto: Estalin Irías/ LA PRENSA
