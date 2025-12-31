Rostros de los 20 diputados electos por Cortés

El Consejo Nacional Electoral (CNE) oficializó los 20 escaños del departamento de Cortés para el Congreso Nacional 2026-2030. Estos son los rostros de los diputados electos.
Carlos Alberto Umaña David pertenece al Partido Liberal. Obtuvo 228,426 votos.
Marlon Guillermo Lara Orellana del Partido Liberal. Logró 225,096 votos.
Gloria Yasmin Meza Erazo del Partido Liberal. Logró 224,837 votos.
Alejandra Vallecillo Pavón del Partido Liberal. Obtuvo 224,592 votos.
Roberto Pineda Chacón del Partido Liberal. Logró 224,213 votos.
Sandra Carolina Coleman Milián del Partido Liberal. Obtuvo 223,971 votos.
José Jaar Mudenat del Partido Nacional. 116,521 votos a su favor.
Leiby Melissa Torres Zalavarría del Partido Liberal. Logró 223,953 votos.
Roberto Enrique Cosenza Hernández del Partido Nacional. Obtuvo 113,999 votos.
Linda Frances Donaire Portillo del Partido Libertad y Refundación (Libre). Logró 82,372 votos.
Fernando Enrique Castro Valle del Partido Liberal. 223,707 votos.
Daisy María Andonie López del Partido Nacional. Obtuvo 111,116 votos.
Scherly Melissa Arriaga Gómez del Partido Libre. Obtuvo 81,510 votos.
Thirsa Gabriela López Solís del Partido Liberal de Honduras. Consiguió 222,624 votos.
Alberto Chedrani Castañeda del Partido Nacional. Logró 111,050 votos.
Dunia Yadira Jiménez Aguilar del Partido Libre. 79,580 votos a su favor.
Wenceslao Lara Orellana del Partido Liberal. Logró 220,786 votos.
Cinthya Dayanara Hawit Flores del Partido Nacional. Consiguió 107,699 votos.
Rolando Contreras Mendoza del Partido Pinu. Logró 35,903 votos.
Rita María Zúñiga Membreño del Partido Libre. 78,820 votos a su favor.