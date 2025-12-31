  1. Inicio
Rostros de los 20 diputados electos por Cortés

El CNE oficializó los 20 escaños de Cortés para el Congreso Nacional 2026-2030

El Consejo Nacional Electoral (CNE) oficializó los 20 escaños del departamento de Cortés para el Congreso Nacional 2026-2030. Estos son los rostros de los diputados electos.
Carlos Alberto Umaña David pertenece al Partido Liberal. Obtuvo 228,426 votos.

 SF, AZ
Marlon Guillermo Lara Orellana del Partido Liberal. Logró 225,096 votos.

 SF, AZ
Gloria Yasmin Meza Erazo del Partido Liberal. Logró 224,837 votos.

 Foto: Redes sociales
Alejandra Vallecillo Pavón del Partido Liberal. Obtuvo 224,592 votos.

 Foto: Redes sociales
Roberto Pineda Chacón del Partido Liberal. Logró 224,213 votos.

 Foto: La Prensa
Sandra Carolina Coleman Milián del Partido Liberal. Obtuvo 223,971 votos.

 Foto: Redes sociales
José Jaar Mudenat del Partido Nacional. 116,521 votos a su favor.

 Foto: Redes sociales
Leiby Melissa Torres Zalavarría del Partido Liberal. Logró 223,953 votos.

 Foto: Redes sociales
Roberto Enrique Cosenza Hernández del Partido Nacional. Obtuvo 113,999 votos.

 Foto: Redes sociales
Linda Frances Donaire Portillo del Partido Libertad y Refundación (Libre). Logró 82,372 votos.

 Foto: Redes sociales
Fernando Enrique Castro Valle del Partido Liberal. 223,707 votos.

 Foto: Redes sociales
Daisy María Andonie López del Partido Nacional. Obtuvo 111,116 votos.

 Foto: Redes sociales
Scherly Melissa Arriaga Gómez del Partido Libre. Obtuvo 81,510 votos.

 Foto: Redes sociales
Thirsa Gabriela López Solís del Partido Liberal de Honduras. Consiguió 222,624 votos.

 Foto: Redes sociales
Alberto Chedrani Castañeda del Partido Nacional. Logró 111,050 votos.

 Foto: Redes sociales
Dunia Yadira Jiménez Aguilar del Partido Libre. 79,580 votos a su favor.

 Foto: Redes sociales
Wenceslao Lara Orellana del Partido Liberal. Logró 220,786 votos.

 Foto: Redes sociales
Cinthya Dayanara Hawit Flores del Partido Nacional. Consiguió 107,699 votos.

 Foto: Redes sociales
Rolando Contreras Mendoza del Partido Pinu. Logró 35,903 votos.

 Foto: La Prensa
Rita María Zúñiga Membreño del Partido Libre. 78,820 votos a su favor.

 Foto: Redes sociales
