Masa de aire frío mantendrá lluvias y bajas temperaturas en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

El experto detalló que los sectores más afectados serán el norte del departamento de Cortés, entre ellos Omoa, Puerto Cortés, Cuyamel y Tegucigalpita, así como los departamentos de Atlántida, Colón y el norte de Yoro.

Según informó José Pavón, meteorólogo del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) , el desplazamiento de vientos del norte y noreste provocará un aumento significativo en las precipitaciones, especialmente en la zona norte del país, donde se esperan lluvias de moderadas a fuertes.

La influencia de una masa de aire frío sobre el territorio nacional continuará generando condiciones climáticas inestables durante las próximas jornadas.

En estas zonas, los acumulados de lluvia podrían alcanzar entre 30 y 40 milímetros. En la zona central, incluyendo Francisco Morazán y Comayagua, se prevén lluvias más débiles, con acumulados de entre 5 y 10 milímetros, mientras que el sur y suroccidente del país mantendrán condiciones secas.

Además de las lluvias, Pavón advirtió sobre un descenso marcado de las temperaturas en todo el país. Para la zona de La Esperanza se pronostican temperaturas mínimas de 12 grados centígrados, mientras que en Ocotepeque, Lempira y La Paz el termómetro podría descender hasta los 14 grados.

En la capital, para este viernes se espera un amanecer muy fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 16 grados centígrados, por lo que se recomienda a la población mantenerse abrigada durante la tarde y la noche.

“En Copeco somos prevención y tenemos que cuidar la salud de nuestros adultos mayores, de nuestros niños y la nuestra propia”, enfatizó Pavón, al destacar que el ambiente frío persistirá de manera generalizada.

En cuanto a las medidas vigentes, se recordó que hasta este jueves permanecen bajo alerta verde seis departamentos: Islas de la Bahía, Santa Bárbara, Cortés, Yoro, Atlántida y Colón.

Esta determinación fue emitida originalmente el pasado 30 de diciembre por un período de 72 horas, con el fin de monitorear el impacto de las lluvias y el riesgo de inundaciones o deslizamientos en las zonas vulnerables del litoral caribeño y la región norte del país.