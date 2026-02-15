Vinicius sorprendió y Raphinha con tremendo regalo: Así la pasaron en San Valentín

Así celebraron el Día de los Enamorados las grandes estrellas del fútbol: los obsequios de Vinicius Júnior para su pareja y el gesto romántico de Raphinha que dio que hablar.
Antonela Roccuzzo compartió en su cuenta de Instagram la imagen de un enorme oso de peluche, un detalle que, sin dudas, habría sido un regalo del astro argentino Lionel Messi.
Por su parte, la modelo israelí Mishel Gerzig publicó el imponente ramo de rosas que le obsequió su esposo, Thibaut Courtois, arquero del Real Madrid. “Te amo”, escribió la influencer junto a la romántica postal.
¿Y qué decir de Mina Bonino? La sexi pareja de Fede Valverde subió varias fotografías con un ramo de rosas. Sin dudas se trata del mejor gol del mediocampista uruguayo del Real Madrid.
Robert Lewandowski y su esposa Anna Lewandowska compartieron juntos el día de los enamorados. La pareja estaría viviendo su último año en Barcelona.
Enzo Fernández, capitán argentino del Chelsea, publicó esta imagen para expresarle todo su amor a su compañera de vida y madre de sus hijos, Carolina Cervantes.
Y Endrick demostró que sigue muy enamorado de su esposa Gabriely Miranda. Juntos viven una nueva aventura en Lyon tras la salida del delantero brasileño en calidad de cedido desde el Real Madrid.
Julián Álvarez, que viene de marcarle al Barcelona en Copa del Rey, colgó esta foto con su novia Emilia Ferrero. "Feliz día mi amor", escribió el delantero argentino del Atlético de Madrid.
La modelo británica, Sasha Attwood, permanece al lado de Jack Grealish y están enamoradas. El volante del Everton atraviesa una etapa difícil con una lesión que lo mantiene fuera de los terrenos de juego.
"Feliz día, amor mío. Te amo muchísimo", le dedicó Ángel Di María a su esposa Jorgelina Cardoso. Además, el extremo argentino Rosario Central está cumpliendo 38 años este 14 de febrero. Doble festejo para el 'Fideo'.
Y luego de marcar un doblete en el triunfo del Real Madrid sobre la Real Sociedad (4-1), fue el momento de Vinicius para festejar San Valentín con su novia, la modelo brasileña Virgnia Fonseca.
De hecho, Virgnia compartió en Instagram los obsequios que recibió del brasileño. "Llego a la sala y hay sorpresas para mi y los niños. Él siempre hace regalos, te amo cariño. Gracias por todo", escribió la influencer.
Isabel Haugseng Johansen, novia de Erling Haaland, publicó esta imagen con un enorme buchón de rosas que le dio el delantero del Manchester City.
¡Raphinha dio el mejor regalo! El extremo del Barcelona también le dio un gran buchón de rosas a su esposa Natalia Rodrigues, pero a diferencia de otros, le hizo su platillo favorito. El brasileño demostró su talento en la cocina.
Fermín López, futbolista del Barcelona que acaba de renovar su contrato hasta 2031, tomado de la mano con su pareja, Berta Gallardo. La verdadera inspiración del canterano azulgrana.
"Siempre vos", fueron las palabras de Ronald Araujo para su mujer, Abigail Olivera. El defensor del Barcelona se casó con ella en 2025.
El portero del Liverpool, Alisson Becker, y su esposa Natalia, con una vista espectacular desde Liverpool.
Eder Militao, defensor que se sigue recuperando de una lesión en el Real Madrid, está enamorado de su esposa Taina Castro.