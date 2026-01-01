  1. Inicio
  Fotogalería Honduras

Con danzas, globos y fuegos artificiales, así recibió Comayagua el 2026

Comayagua despidió el 2025 y dio la bienvenida al 2026 con una noche llena de música, danzas, fuegos artificiales y actividades culturales que congregaron a cientos de familias en el centro histórico de la ciudad.

Fuegos artificiales iluminan el cielo sobre la catedral de Comayagua durante la despedida de 2025 y la llegada del Año Nuevo. Fotografías de Alex Pérez.
Bailarines folclóricos se presentan frente a la catedral Inmaculada Concepción como parte de las actividades culturales de fin de año en Comayagua.
Artistas locales interpretan danzas tradicionales ante cientos de asistentes reunidos en el centro histórico para recibir el 2026.
Vista nocturna de la plaza central de Comayagua, abarrotada de familias que celebraron el cambio de año.
Globos y luces navideñas enmarcan la catedral durante las festividades de Año Nuevo en Comayagua.
Integrantes de un grupo de danza participan en el espectáculo artístico ofrecido la noche del 31 de diciembre.
Parejas ejecutan un vals como parte del programa cultural de despedida de 2025 en el centro histórico.
Detalle de bailarinas con vestuario de época durante una presentación artística frente a la catedral.
Numerosas familias y visitantes observan los espectáculos desde la plaza central en una noche festiva y concurrida.
Las campanadas de Año Nuevo resuenan desde el campanario de la catedral Inmaculada Concepción de Comayagua, mientras los fuegos artificiales marcan la despedida de 2025 y la llegada de 2026.
