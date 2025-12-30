Copeco declara alerta verde en seis departamentos de Honduras por ingreso de masa de aire frío

Tegucigalpa, Honduras

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) declaró alerta verde para seis departamentos del país debido a lluvias de consideración provocadas por el ingreso de una masa de aire frío que afectará gran parte del territorio nacional. Los departamentos bajo alerta son Islas de la Bahía, Santa Bárbara, Cortés, Yoro, Atlántida y Colón, donde se esperan precipitaciones persistentes, vientos frescos y un marcado descenso de las temperaturas.

Según el comunicado oficial, el nivel de alertamiento tendrá una duración de 72 horas, iniciando a partir de las 6:00 de la tarde del martes 30 de diciembre, periodo en el que se mantendrá un monitoreo constante de las condiciones climáticas. De acuerdo con el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS), la masa de aire frío ingresará al país durante la tarde del 31 de diciembre de 2025, generando vientos del norte y noreste, cielo mayormente nublado y lluvias intermitentes de débiles a moderadas. Las autoridades advierten que en la región norte y noroccidental podrían registrarse acumulados diarios de lluvia entre 60 y 80 milímetros en zonas urbanas, mientras que en áreas montañosas, especialmente en la Sierra de Omoa, las precipitaciones podrían superar los 100 milímetros, aumentando el riesgo de deslizamientos e inundaciones.

Recomendaciones de Copeco