De acuerdo con el pronóstico, se esperan lluvias y chubascos en las zonas del norte y noroccidente, mientras que en el resto del país, condiciones débiles y secas.

Ambiente fresco y lluvias este martes 30 de diciembre en Honduras

Tegucigalpa

Las condiciones climáticas para este martes 30 de diciembre de 2025 estarán influenciadas por la convergencia de vientos del norte y noreste, lo que provocará un descenso en las temperaturas y cielos mayormente nublados en varias regiones del país, de acuerdo con la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).

Según el pronóstico, se esperan lluvias y chubascos en las zonas del norte y noroccidente, mientras que en las regiones del centro y oriente se registrarán precipitaciones débiles. En contraste, el sur del país mantendrá condiciones mayormente secas.

En cuanto al estado del mar, el oleaje en el litoral Caribe oscilará entre 2 y 4 pies, mientras que en el Golfo de Fonseca se prevén alturas de 1 a 3 pies, condiciones consideradas normales para la navegación menor.

La fase lunar corresponde a cuarto creciente. El sol salió a las 6:12 de la mañana y se ocultará a las 5:31 de la tarde.

Las autoridades recomiendan precaución ante los cambios de temperatura y las lluvias intermitentes, especialmente en zonas vulnerables a deslizamientos o inundaciones.

