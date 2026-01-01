Aumento del precio de la energía golpeará a la pequeña empresa hondureña

San Pedro Sula, Honduras

El aumento de la energía eléctrica, que para las autoridades resulta mínimo, se configura en 2026 como un fuerte golpe a los costos operativos de la micro, pequeña y mediana empresa, un sector que cerró 2025 golpeado por la mayor devaluación del lempira observada en los últimos cinco años y por una inflación interanual que superó las previsiones de la autoridad monetaria. La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) anunció el pasado 31 de diciembre, en medio de la algarabía de las fiestas de fin de año, que a partir del primero de enero de 2026 los consumidores pagarían un incremento del 4.11% sobre la tarifa promedio. Con este ajuste, el costo del kilowatt hora sube de L4.6236 a L4.8136. En un comunicado, la institución explicó que “el ajuste real de la tarifa correspondería a un incremento de 10.37%; sin embargo, a solicitud de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), con la autorización de CREE de conformidad con la normativa vigente se ha aprobado un monto a diferir de $25,500,000 para los próximos trimestres de 2026, con el objetivo de no afectar a la demanda y proteger la economía de los hogares hondureños”.

Sin embargo, más allá de que el aumento real supere al aplicado y que este último sea considerado reducido por las autoridades, los pequeños empresarios, presionados por múltiples factores, consideran que la medida incorpora una nueva carga. Esto limita su capacidad de maniobra y en algún momento del año deberán trasladar esos costos a los precios de los bienes y servicios que producen o comercializan.

Victorino Carranza, presidente del Gremio de la Micro y Pequeña Empresa (Gremipe), señala que “aunque digan que es mínimo, cualquier aumento en el precio de la energía impacta negativamente en las pequeñas empresas que producen o venden productos y servicios, aumentan los costos y reducen las raquíticas ganancias que obtienen”. “Para dar un ejemplo, si una pequeña empresa pagaba una factura mensual de L10,000, a partir de este mes tendrá que pagar aproximadamente L10,411 por el nuevo incremento. Si multiplicamos L411 por 12 meses, ese aumento representa cerca de L5,000 en un año. A esa cantidad hay que agregarle el encarecimiento de los precios provocado por la inflación y por la devaluación del lempira”, explica. Carranza sostiene que “estos aumentos son producto de las malas administraciones que ha tenido la Enee y de los gobiernos que otorgaron contratos a generadores de energía térmica, lo que provocó serios problemas financieros. Lo mismo ha ocurrido con Hondutel y otras empresas del Estado, que luego venderán. Si el gobierno de Asfura no combate la corrupción, será un gobierno igual que todos y terminará privatizando esas empresas”, critica. Otros dirigentes del sector de la pequeña empresa consultados por La Prensa lamentan que en Honduras, que depende en gran parte de la energía térmica, suban las tarifas, mientras en el mercado internacional el precio del petróleo mantenga una tendencia hacia la baja.

Según el informe Pulso Económico, publicado en diciembre por el Banco Central de Honduras (BCH), “la inflación acumulada se situó en 4.61% y la interanual, 5.09%, ubicándose transitoriamente por arriba del rango de tolerancia de mediano plazo establecido por la Autoridad Monetaria, debido a factores estacionales (...)”. Con una tasa de 5.09%, Honduras cerró 2025 como el país con la inflación interanual más alta de la región, mientras Costa Rica registró -0.38%, El Salvador 1.14%, Guatemala 1.73%, Nicaragua 2.89%, República Dominicana 4.81% y Panamá -0.36%, de acuerdo con datos del BCH.