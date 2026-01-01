Aumento del precio de la energía golpeará a la pequeña empresa hondureña

El aumento de la energía eléctrica, que para las autoridades resulta mínimo, se configura en 2026 como un fuerte golpe a los costos operativos de la micro, pequeña y mediana empresa, un sector que cerró 2025 golpeado por la <a href="https://www.laprensa.hn/honduras/honduras-cerrara-2025-con-un-lempira-mas-debilitado-GN28707346">mayor devaluación del lempira observada en los últimos cinco años</a> y por una inflación interanual que superó las previsiones de la autoridad monetaria.La <a rel="nofollow" href="https://www.cree.gob.hn/">Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE)</a> anunció el pasado 31 de diciembre, en medio de la algarabía de las fiestas de fin de año, que a partir del primero de enero de 2026 los consumidores pagarían un incremento del 4.11% sobre la tarifa promedio. Con este ajuste, el costo del kilowatt hora sube de L4.6236 a L4.8136.En un comunicado, la institución explicó que “el ajuste real de la tarifa correspondería a un incremento de 10.37%; sin embargo, a solicitud de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), con la autorización de CREE de conformidad con la normativa vigente se ha aprobado un monto a diferir de $25,500,000 para los próximos trimestres de 2026, con el objetivo de no afectar a la demanda y proteger la economía de los hogares hondureños”.