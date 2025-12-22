Honduras cerrará 2025 con un lempira más debilitado

San Pedro Sula

El informe Pulso Económico, emitido por el Banco Central de Honduras (BCH), indica que “al 19 de diciembre de 2025, el Tipo de Cambio de Referencia (TCR) del lempira, frente al dólar de los Estados Unidos” se ubicó en L26.3688 por $1.00”

Esto significa que los hondureños pagan L26.5028 por cada dólar (precio del 22 de diciembre), más de 0.86 centavos de lempira que a finales de 2024, cuando la divisa tenía un precio de venta en el sistema financiero de L25.5069.

El año 2025 cierra como una devaluación interanual del lempira frente al dólar de 4.07%, el porcentaje más alto registrado por los hondureños en los últimos cinco años.

“El TCR del lempira respecto al dólar de los Estados Unidos evidenció una depreciación acumulada de 3.90% al 19 de diciembre de 2025, alcanzando un nivel de L26.3688 por $1.00 (L25.3800 al cierre de 2024); con una depreciación interanual de la moneda nacional de 4.07%”, dice el informe.

El año anterior, al 20 de diciembre, el TCR del lempira se sitió en L25.3521 por $1.00. “El TCR del lempira respecto al dólar de los EUA evidenció una depreciación acumulada de 2.84% al 20 de diciembre de 2024, alcanzando un nivel de L25.3521 por US$1.00 (L24.6513 al cierre de 2023); con una depreciación interanual de la moneda nacional de 2.85%”, informó en aquel entonces.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Mientras al 20 de diciembre de 2023, la devaluación interanual era de 0.17%, a igual fecha de 2022, 1.29%, y en 2021, 0.69%, de acuerdo con datos del BCH consignados en el informe Pulso Económico.

Economistas consultados por La Prensa coincidieron en que la devaluación del lempira impacta directamente el costo de las importaciones, los combustibles y bienes de consumo; afecta el poder adquisitivo de las familias hondureñas.

Antes de Navidad de 2021, los hondureños pagaban L24.2925 por cada dólar, ahora deben dar L26.3688.