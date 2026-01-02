María Antonieta Mejía a Mel y Redondo: "Chómpiras y Botija se quedan cortos"

Tegucigalpa, Honduras.

A través de su cuenta de X, Mejía comparó la conducta de los actores políticos involucrados con personajes de ficción, y cuestionó la legalidad de la Comisión Permanente y del actual presidente del Congreso, citando fallos constitucionales que, según ella, respaldan su postura.

La designada presidencial electa, María Antonieta Mejía , reaccionó con un mensaje polémico tras las declaraciones del presidente del Congreso Nacional , Luis Redondo , quien aseguró que la Comisión Permanente actuará conforme a la Constitución de la República debido a las presuntas irregularidades en la declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) de las elecciones generales.

“Caramba, Chómpiras y Botija se quedan cortos frente a la conducta de estos actores políticos. Conviene recordar que la Comisión Permanente es tan ilegal como lo es el actual presidente del Congreso, según los propios fallos constitucionales”, escribió Mejía.

La política agregó que la historia demuestra que “lo que nace torcido no se endereza” y subrayó que incluso los reinados más absolutos tienen un fin. “Faltan 25 días para la finalización de la era de Luis XVI. Se va”, concluyó.

El pronunciamiento se suma a la serie de reacciones que han generado tensiones entre diferentes actores políticos del país tras los cuestionamientos sobre la declaratoria oficial de las elecciones y la actuación de la Comisión Permanente.