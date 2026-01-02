JOH: "Todavía siguen usando mi nombre para desviar la atención"

Tegucigalpa, Honduras

"Todavía siguen usando mi nombre para desviar la atención culpándome de todo, dejen de estar jodiendo", sostuvo el expresidente Hernández tras acusasiones del Gobierno en influencia en las elecciones.

El expresidente Juan Orlando Hernández aseguró que su nombre continúa siendo utilizado en Honduras con fines políticos, pese a haber permanecido fuera del país y enfocado en su familia tras recuperar su libertad en Estados Unidos mediante un indulto otorgado por el presidente Donald Trump.

En su primera entrevista concedida a un medio nacional luego de quedar en libertad, Hernández agradeció a Dios, a su familia y a los hondureños que según dijo oraron durante casi cuatro años por lo que considera fue una “injusticia” en su contra.

“Estoy convencido de que las oraciones y los buenos deseos de miles de hondureños produjeron un milagro”, expresó.

El exmandatario sostuvo que el indulto recibido es “absoluto e incondicional” y afirmó que el presidente Trump tuvo acceso a documentación que, según Hernández, no le permitieron presentar durante su juicio en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

“Tarde o temprano se van a dar cuenta de que condenaron a un hombre inocente”, reiteró.

Hernández calificó el proceso judicial como una “cacería de brujas” y aseguró que se trató del uso del sistema de justicia como un arma política, una práctica que afirmó se repite en varios países bajo gobiernos de izquierda radical. “No lo hago por rencor, lo hago para que esto no le vuelva a pasar a nadie más”, señaló.

Durante la entrevista, también negó haber tenido vínculos con estructuras del narcotráfico y recordó que durante su gestión impulsó la extradición y encabezó la lucha contra el crimen organizado, pese a amenazas y advertencias. “Si me tocara hacerlo otra vez, lo volvería a hacer”, enfatizó.