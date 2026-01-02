¿Quién era la mujer que murió aplastada por contenedor en el bulevar del este?

Un trágico accidente suscitado en la mañana de este viernes dejó a una mujer fallecida en la parada de buses frente al puente ubicado a inmediaciones del desvío hacia Los Cármenes en San Pedro Sula.
La fémina murió aplastada luego de que una rastra y su contenedor volcaran justo en el lugar donde esperaba para abordar una unidad de transporte.
La víctima de este lamentable percance ya ha sido identificada por las autoridades correspondientes que investigan lo sucedido.
La ahora fallecida respondía al nombre de Suani Lizeth Aguiluz Reyes, de 60 años de edad. Familiares llegaron al lugar de la tragedia para reconocer el cuerpo y recoger sus pertenencias.
De acuerdo con relatos de algunas personas que presenciaron el accidente, el conductor de la rastra habría perdido el control de la misma por este motivo:
Un vehículo liviano que transitaba enfrente de la rastra, frenó repentinamente, por lo que el conductor, para evitar el choque, realizó una maniobra que provocó el volcamiento.
El percance ocurrió en la trocha vial que conduce hacia La Lima, Cortés. Cabe mencionar que debajo del puente funciona una vía que sirve como retorno, acceso y salida de Los Cármenes.
Cerca del contenedor, agentes y personas que trataban de ayudar encontraron una cartera que pertenecía a la mujer fallecida en esta fatalidad.
La Policía Nacional requirió al conductor del pesado automotor para investigación y deducción de responsabilidades.
Se manejó que otra persona también habría perdido la vida en este accidente; sin embargo, las autoridades no han confirmado esa información. Hasta el momento, la Policía Nacional solo tiene conocimiento de la muerte de Suani Reyes.