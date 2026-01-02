Entre lágrimas y recuerdos, Copán despide a familia fallecida en trágico accidente

En un ambiente de profunda consternación y dolor, la comunidad de la aldea Concepción Barracas dio este viernes el último adiós a los miembros de una familia que perdieron la vida en un trágico accidente vial ocurrido sobre la carretera internacional, en el departamento de Copán.
Lo que debía ser una jornada cotidiana se transformó en luto para el municipio de Florida, Copán.
Familiares, amigos y vecinos se congregaron para rendir homenaje a las víctimas de la tragedia: Merari Yeseli Arita Ceballos (de 28 años), originaria del municipio de Florida, Copán, y residente en la comunidad de Santa Luz, Nueva Arcadia. Además, a sus dos hijos Áxel Daniel Guevara Arita (de 6) y Dilan Oveniel Guevara Arita (de 3); así como su hermano Elmer Armando Arita Ceballos (de 23). En vida fueron personas queridas y respetadas en su localidad.
Un último adiós marcado por la nostalgia
El sepelio estuvo cargado de momentos emotivos. Entre flores blancas y cánticos religiosos, los presentes recordaron a las víctimas no solo por la tragedia que les arrebató la vida, sino por las anécdotas y el legado de unión que dejaron en la aldea.
“Eran personas trabajadoras, siempre dispuestas a ayudar. No podemos creer que una imprudencia en la carretera nos haya quitado tanto en un solo segundo”, manifestó entre sollozos un vecino cercano a la familia.
El fatal percance ocurrió en un tramo de la carretera internacional, una vía que ha sido escenario de múltiples incidentes en los últimos meses.
Según informes preliminares, el fuerte impacto no dio oportunidad de auxilio a los ocupantes del vehículo, confirmándose el fallecimiento de los integrantes de esta familia originaria de Florida.
La comunidad de Concepción Barrancas se ha volcado en apoyo a los parientes sobrevivientes, demostrando que, en los momentos de mayor oscuridad, la solidaridad se convierte en el principal consuelo.
Autoridades locales también se hicieron presentes para expresar sus condolencias y acompañar el cortejo fúnebre hasta el cementerio de la localidad.