Entre lágrimas y recuerdos, Copán despide a familia fallecida en trágico accidente

Concepción Barrancas, Copán.

En un ambiente de profunda consternación y dolor, la comunidad de la aldea Concepción Barracas dio este viernes el último adiós a los miembros de una familia que perdieron la vida en un trágico accidente vial ocurrido sobre la carretera internacional, en el departamento de Copán.

Lo que debía ser una jornada cotidiana se transformó en luto para el municipio de Florida, Copán.

Familiares, amigos y vecinos se congregaron para rendir homenaje a las víctimas de la tragedia: Merari Yeseli Arita Ceballos (de 28 años), originaria del municipio de Florida, Copán, y residente en la comunidad de Santa Luz, Nueva Arcadia. Además, a sus dos hijos Áxel Daniel Guevara Arita (de 6) y Dilan Oveniel Guevara Arita (de 3); así como su hermano Elmer Armando Arita Ceballos (de 23). En vida fueron personas queridas y respetadas en su localidad.