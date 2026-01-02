  1. Inicio
Entre lágrimas y recuerdos, Copán despide a familia fallecida en trágico accidente

Los habitantes de Concepción Barracas, Florida, le dieron el último adiós a cuatro miembros de una familia fallecida en un accidente vial

Así fue el último adiós de los cuatro miembros de una misma familia que perdieron la vida, entre ellos dos menores de edad.

 Foto Cortesía: Ricarte Orellana
Concepción Barrancas, Copán.

En un ambiente de profunda consternación y dolor, la comunidad de la aldea Concepción Barracas dio este viernes el último adiós a los miembros de una familia que perdieron la vida en un trágico accidente vial ocurrido sobre la carretera internacional, en el departamento de Copán.

Lo que debía ser una jornada cotidiana se transformó en luto para el municipio de Florida, Copán.

Familiares, amigos y vecinos se congregaron para rendir homenaje a las víctimas de la tragedia: Merari Yeseli Arita Ceballos (de 28 años), originaria del municipio de Florida, Copán, y residente en la comunidad de Santa Luz, Nueva Arcadia. Además, a sus dos hijos Áxel Daniel Guevara Arita (de 6) y Dilan Oveniel Guevara Arita (de 3); así como su hermano Elmer Armando Arita Ceballos (de 23). En vida fueron personas queridas y respetadas en su localidad.

Así se desarrolló el velatorio de la familia copaneca.

 (Foto Cortesía: Ricarte Orellana)

Un último adiós marcado por la nostalgia

El sepelio estuvo cargado de momentos emotivos. Entre flores blancas y cánticos religiosos, los presentes recordaron a las víctimas no solo por la tragedia que les arrebató la vida, sino por las anécdotas y el legado de unión que dejaron en la aldea.

“Eran personas trabajadoras, siempre dispuestas a ayudar. No podemos creer que una imprudencia en la carretera nos haya quitado tanto en un solo segundo”, manifestó entre sollozos un vecino cercano a la familia.

La comunidad se congregó para acompañar a la familia doliente.

 (Foto Cortesía: Ricarte Orellana)

El fatal percance ocurrió en un tramo de la carretera internacional, una vía que ha sido escenario de múltiples incidentes en los últimos meses.

Según informes preliminares, el fuerte impacto no dio oportunidad de auxilio a los ocupantes del vehículo, confirmándose el fallecimiento de los integrantes de esta familia originaria de Florida.

La comunidad de Concepción Barrancas se ha volcado en apoyo a los parientes sobrevivientes, demostrando que, en los momentos de mayor oscuridad, la solidaridad se convierte en el principal consuelo.

Autoridades locales también se hicieron presentes para expresar sus condolencias y acompañar el cortejo fúnebre hasta el cementerio de la localidad.

