Pareja de maestros muere ahogada en el río Choluteca mientras lavaba su vehículo

Una tragedia enluta al gremio magisterial del sur de Honduras luego de que una pareja de esposos, ambos docentes, perdiera la vida por ahogamiento mientras lavaban su vehículo en el río Choluteca. De acuerdo con testimonios preliminares, los esposos fueron sorprendidos por la fuerte corriente del afluente, que los arrastró sin que pudieran ponerse a salvo. Las víctimas fueron identificadas como Alma Jazmín Merlo Corrales, de 42 años, y Óscar Julián Rodríguez Cerrato, de 43, reconocidos maestros en el departamento de Choluteca.

Tras el reporte de la emergencia, elementos del Cuerpo de Bomberos se desplazaron al lugar y realizaron labores de búsqueda y rescate, logrando recuperar los cuerpos sin vida de ambos docentes. "Recibimos un reporte de un ciudadano de estas dos personas que habían desaparecido en las aguas del río Choluteca, por lo que se conformó un grupo de 4 bomberos para trasladarse hasta el sector", detalló un bombero. Y además explicó que según el relato de los familiares, Alma Jazmín Merlo Corrales y Óscar Julián Rodríguez Cerrato entraron al agua mientras lavaban un vehículo. En ese momento, la mujer observó un objeto que era arrastrado por la corriente y se lanzó para intentar recuperarlo. Al percatarse de que ella estaba siendo llevada por el agua, su esposo ingresó también para auxiliarla, pero ninguno logró salir.