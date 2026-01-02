  1. Inicio
Pareja de maestros muere ahogada en el río Choluteca mientras lavaba su vehículo

Alumnos, colegas y personas cercanas han expresado profundo pesar por el fallecimiento de los docentes Alma Jazmín Merlo Corrales y Óscar Julián Rodríguez Cerrato.

Los fallecidos esposos Alma Jazmín Merlo Corrales y Óscar Julián Rodríguez Cerrato.
Choluteca, Honduras.

Una tragedia enluta al gremio magisterial del sur de Honduras luego de que una pareja de esposos, ambos docentes, perdiera la vida por ahogamiento mientras lavaban su vehículo en el río Choluteca.

De acuerdo con testimonios preliminares, los esposos fueron sorprendidos por la fuerte corriente del afluente, que los arrastró sin que pudieran ponerse a salvo.

Las víctimas fueron identificadas como Alma Jazmín Merlo Corrales, de 42 años, y Óscar Julián Rodríguez Cerrato, de 43, reconocidos maestros en el departamento de Choluteca.

(La pareja estaba lavando este vehículo cuando pasó la tragedia. )

Tras el reporte de la emergencia, elementos del Cuerpo de Bomberos se desplazaron al lugar y realizaron labores de búsqueda y rescate, logrando recuperar los cuerpos sin vida de ambos docentes.

"Recibimos un reporte de un ciudadano de estas dos personas que habían desaparecido en las aguas del río Choluteca, por lo que se conformó un grupo de 4 bomberos para trasladarse hasta el sector", detalló un bombero.

Y además explicó que según el relato de los familiares, Alma Jazmín Merlo Corrales y Óscar Julián Rodríguez Cerrato entraron al agua mientras lavaban un vehículo. En ese momento, la mujer observó un objeto que era arrastrado por la corriente y se lanzó para intentar recuperarlo. Al percatarse de que ella estaba siendo llevada por el agua, su esposo ingresó también para auxiliarla, pero ninguno logró salir.

El lamentable hecho ha causado consternación entre familiares, amigos y colegas, quienes destacaron la trayectoria y compromiso educativo de la pareja.

Las autoridades hicieron un llamado a la población a extremar medidas de precaución al permanecer en ríos y quebradas, especialmente durante la temporada en la que las corrientes pueden tornarse peligrosas.

