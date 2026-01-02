Voraz incendio consume Cemcol en Tocoa

Tocoa, Colón.

Un incendio de gran magnitud se registró la mañana de este viernes 2 de enero en el negocio Cemcol, ubicado en pleno centro de la ciudad de Tocoa, Colón, dejando cuantiosas pérdidas materiales y generando alarma entre comerciantes y transeúntes de la zona.

El siniestro se originó en las bodegas del establecimiento y se propagó rápidamente, consumiendo casi en su totalidad la estructura y la mercadería almacenada. Gracias a la oportuna intervención del Cuerpo de Bomberos, el fuego fue controlado, evitando que las llamas se extendieran a otros negocios cercanos y provocaran una tragedia mayor en esta concurrida área comercial.