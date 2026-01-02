Voraz incendio consume Cemcol en Tocoa

Un incendio de gran magnitud se registró la mañana de este viernes 2 de enero en el negocio Cemcol, ubicado en pleno centro de la ciudad de Tocoa, Colón, dejando cuantiosas pérdidas materiales y generando alarma entre comerciantes y transeúntes de la zona.
El siniestro se originó en las bodegas del establecimiento y se propagó rápidamente, consumiendo casi en su totalidad la estructura y la mercadería almacenada. Gracias a la oportuna intervención del Cuerpo de Bomberos, el fuego fue controlado, evitando que las llamas se extendieran a otros negocios cercanos y provocaran una tragedia mayor en esta concurrida área comercial.
Hasta el momento, las autoridades no han emitido un informe oficial sobre las causas del incendio; sin embargo, de manera preliminar se maneja la hipótesis de que el fuego pudo haberse iniciado a raíz de un cortocircuito.
Afortunadamente, no se reportan personas heridas ni víctimas mortales, aunque los daños materiales serían millonarios. Las autoridades competentes continuarán con las investigaciones para determinar con exactitud el origen del siniestro.