Muere pareja con sus dos hijos en fatal accidente en Copán

Copán, Honduras

La familia se conducía en una motocicleta e impactó con un vehículo tipo camión perdiendo la vida de manera inmediata. En el accidente también resultaron tres personas heridas que fueron trasladadas a un centro hospitalario.

Una familia murió de manera trágica en accidente en Nueva Arcadia, Copán, zona occidente de Honduras.

Un médico que atendió la escena del accidente relató que tres de las víctimas murieron en el lugar y una en camino al hospital.

Detalló que los cuerpos presentaban lesiones graves que provocarían la muerte de manera instantánea.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado el nombre de las victímas.

Agentes de la Policía llegaron hasta el lugar para acordonar la escena del accidente y se encuentran a la espera de Medicina Forense para el respectivo levantamiento cadavérico.