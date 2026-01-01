  1. Inicio
Barbero muere al accidentarse en su motocicleta en Cuyamel

El joven perdió el control de su motocicleta y fue a impactar contra un poste del tendido eléctrico, según información preliminar.

El barbero fue identificado únicamente con el nombre de Imer.

Fotografías: Cortesía.
OMOA, CORTÉS

Un joven barbero perdió la vida este jueves 1 de enero de 2026 en un trágico accidente de tránsito ocurrido en la carretera internacional CA-13, a la altura del sector de Cuyamel, en el municipio de Omoa, Cortés.

La víctima del fatal percance vial fue identificada únicamente con el nombre de Imer, quien era muy conocido en la zona por su oficio como barbero.

“Era el hijo de mi pastor”: choque arrebata la vida de Bryan y deja a su esposa grave

Según el relato de testigos, el joven se desplazaba en su motocicleta cuando perdió el control del vehículo, saliéndose de la calzada por causas aún no establecidas.

La motocicleta impactó violentamente contra un poste del tendido eléctrico ubicado a la orilla de la carretera, provocándole heridas graves.

Debido a la fuerza del impacto, Imer perdió la vida de manera instantánea. Su muerte ha generado consternación entre familiares, amigos y vecinos del sector que lo conocían.

Redacción La Prensa
