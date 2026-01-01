Barbero muere al accidentarse en su motocicleta en Cuyamel

OMOA, CORTÉS

Un joven barbero perdió la vida este jueves 1 de enero de 2026 en un trágico accidente de tránsito ocurrido en la carretera internacional CA-13, a la altura del sector de Cuyamel, en el municipio de Omoa, Cortés.

La víctima del fatal percance vial fue identificada únicamente con el nombre de Imer, quien era muy conocido en la zona por su oficio como barbero.