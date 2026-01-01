“Era el hijo de mi pastor”: choque arrebata la vida de Bryan y deja a su esposa grave

La trágica muerte de Bryan Gutiérrez, ocurrida la mañana del 1 de enero de 2026, generó un profundo pesar en la comunidad de Cofradía y en San Pedro Sula, donde el joven era conocido por ser hijo de un querido pastor. ¿Qué se sabe sobre su caso?
Una hondureña identificada como Cathy dijo en redes sociales que el fallecido era “el hijo de su pastor”, mensaje que fue replicado por otros miembros de la iglesia, quienes expresaron dolor y consternación por la pérdida.
Según informes preliminares, Bryan Gutiérrez vivía en el sector de Expocentro en San Pedro Sula, pero había viajado hasta Cofradía para pasar las celebraciones de fin de año junto a sus familiares.
Tras concluir las festividades, Bryan y su esposa emprendieron el regreso hacia San Pedro Sula durante las primeras horas del miércoles 1 de enero, sin imaginar que el trayecto terminaría en una tragedia.
El accidente fue registrado aproximadamente a las 6:50 de la mañana en la carretera CA-4, específicamente en la recta de Casa Quemada, entre las comunidades de Casa Quemada y San Jorge, un tramo frecuentado por vehículos de carga y transporte particular.
Según reportes preliminares, el vehículo tipo pickup en el que se transportaba Bryan colisionó contra un camión que se desplazaba desde San Pedro Sula hacia el occidente del país, provocando una fuerte colisión.
A consecuencia del impacto, Bryan Gutiérrez perdió la vida en el lugar del accidente, de acuerdo con información inicial brindada por autoridades y cuerpos de socorro.
Su esposa, quien viajaba con él y se encuentra en estado de embarazo, sufrió múltiples golpes y fue trasladada de emergencia a un centro asistencial, donde permanecía ingresada bajo observación médica y luchando por su vida.
Imágenes difundidas en redes sociales mostraron que el pickup, con placas HAF 7989, quedó completamente destruido en su parte frontal, evidenciando la magnitud del choque.
La noticia se propagó rápidamente en plataformas digitales, donde familiares, amigos y miembros de la congregación compartieron mensajes de apoyo.
Hasta este momento, las autoridades no han confirmado las causas exactas del accidente ni si existieron factores adicionales involucrados. El tránsito en la zona es pesado.