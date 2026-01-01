  1. Inicio
“Era el hijo de mi pastor”: choque arrebata la vida de Bryan y deja a su esposa grave

Bryan Gutiérrez murió este 1 de enero en un choque en Cofradía; su esposa, que lo acompañaba y está embarazada, permanece hospitalizada tras el accidente.

“Era el hijo de mi pastor”: choque arrebata la vida de Bryan y deja a su esposa grave
1 de 11

La trágica muerte de Bryan Gutiérrez, ocurrida la mañana del 1 de enero de 2026, generó un profundo pesar en la comunidad de Cofradía y en San Pedro Sula, donde el joven era conocido por ser hijo de un querido pastor. ¿Qué se sabe sobre su caso?

 Foto: Redes sociales
“Era el hijo de mi pastor”: choque arrebata la vida de Bryan y deja a su esposa grave
2 de 11

Una hondureña identificada como Cathy dijo en redes sociales que el fallecido era “el hijo de su pastor”, mensaje que fue replicado por otros miembros de la iglesia, quienes expresaron dolor y consternación por la pérdida.

 Foto: Redes sociales
“Era el hijo de mi pastor”: choque arrebata la vida de Bryan y deja a su esposa grave
3 de 11

Según informes preliminares, Bryan Gutiérrez vivía en el sector de Expocentro en San Pedro Sula, pero había viajado hasta Cofradía para pasar las celebraciones de fin de año junto a sus familiares.

 Foto: Redes sociales
“Era el hijo de mi pastor”: choque arrebata la vida de Bryan y deja a su esposa grave
4 de 11

Tras concluir las festividades, Bryan y su esposa emprendieron el regreso hacia San Pedro Sula durante las primeras horas del miércoles 1 de enero, sin imaginar que el trayecto terminaría en una tragedia.

 Foto: Redes sociales
“Era el hijo de mi pastor”: choque arrebata la vida de Bryan y deja a su esposa grave
5 de 11

El accidente fue registrado aproximadamente a las 6:50 de la mañana en la carretera CA-4, específicamente en la recta de Casa Quemada, entre las comunidades de Casa Quemada y San Jorge, un tramo frecuentado por vehículos de carga y transporte particular.

 Foto: Redes sociales
“Era el hijo de mi pastor”: choque arrebata la vida de Bryan y deja a su esposa grave
6 de 11

Según reportes preliminares, el vehículo tipo pickup en el que se transportaba Bryan colisionó contra un camión que se desplazaba desde San Pedro Sula hacia el occidente del país, provocando una fuerte colisión.

 Foto: Redes sociales
“Era el hijo de mi pastor”: choque arrebata la vida de Bryan y deja a su esposa grave
7 de 11

A consecuencia del impacto, Bryan Gutiérrez perdió la vida en el lugar del accidente, de acuerdo con información inicial brindada por autoridades y cuerpos de socorro.

 Foto: Redes sociales
“Era el hijo de mi pastor”: choque arrebata la vida de Bryan y deja a su esposa grave
8 de 11

Su esposa, quien viajaba con él y se encuentra en estado de embarazo, sufrió múltiples golpes y fue trasladada de emergencia a un centro asistencial, donde permanecía ingresada bajo observación médica y luchando por su vida.

 Foto: Redes sociales
“Era el hijo de mi pastor”: choque arrebata la vida de Bryan y deja a su esposa grave
9 de 11

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron que el pickup, con placas HAF 7989, quedó completamente destruido en su parte frontal, evidenciando la magnitud del choque.

 Foto: Redes sociales
“Era el hijo de mi pastor”: choque arrebata la vida de Bryan y deja a su esposa grave
10 de 11

La noticia se propagó rápidamente en plataformas digitales, donde familiares, amigos y miembros de la congregación compartieron mensajes de apoyo.

 Foto: Redes sociales
“Era el hijo de mi pastor”: choque arrebata la vida de Bryan y deja a su esposa grave
11 de 11

Hasta este momento, las autoridades no han confirmado las causas exactas del accidente ni si existieron factores adicionales involucrados. El tránsito en la zona es pesado.

 Foto: Redes sociales
