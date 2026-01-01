  1. Inicio
  2. · Sucesos

Matan a hombre cuando jugaba "maquinitas" en la colonia El Carmen, SPS

Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido confirmada por las autoridades.

Matan a hombre cuando jugaba maquinitas en la colonia El Carmen, SPS

Agentes policiales llegaron hasta el lugar para iniciar las investigaciones correspondientes que permitan esclarecer el crimen.
San Pedro Sula, Honduras

Un hombre de aproximadamente 35 años fue asesinado a tiros la tarde de este lunes dentro de una pulpería ubicada en la colonia El Carmen, en San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

De acuerdo con información preliminar, la víctima se encontraba jugando en las conocidas “maquinitas” cuando un sujeto desconocido ingresó al establecimiento y le disparó en al menos seis ocasiones, para luego darse a la fuga.

Muertes y tragedias que empañaron las fiestas de Fin de Año en Honduras

El hombre fue auxiliado y trasladado de emergencia a una clínica privada de la ciudad; sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, falleció minutos después de su ingreso.

Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido confirmada por las autoridades.

Agentes policiales llegaron hasta el lugar para iniciar las investigaciones correspondientes que permitan esclarecer el crimen

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias