Matan a hombre cuando jugaba "maquinitas" en la colonia El Carmen, SPS

San Pedro Sula, Honduras

Un hombre de aproximadamente 35 años fue asesinado a tiros la tarde de este lunes dentro de una pulpería ubicada en la colonia El Carmen, en San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

De acuerdo con información preliminar, la víctima se encontraba jugando en las conocidas “maquinitas” cuando un sujeto desconocido ingresó al establecimiento y le disparó en al menos seis ocasiones, para luego darse a la fuga.