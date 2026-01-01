Matan a hombre cuando jugaba "maquinitas" en la colonia El Carmen, SPS

Un hombre de aproximadamente 35 años fue asesinado a tiros la tarde de este lunes dentro de una pulpería ubicada en la colonia El Carmen, en San Pedro Sula, zona norte de Honduras.
De acuerdo con información preliminar, la víctima se encontraba jugando en las conocidas “maquinitas” cuando un sujeto desconocido ingresó al establecimiento y le disparó en al menos seis ocasiones, para luego darse a la fuga.
El hombre fue auxiliado y trasladado de emergencia a una clínica privada de la ciudad; sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, falleció minutos después de su ingreso.
Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido confirmada por las autoridades.
Agentes policiales llegaron hasta el lugar para iniciar las investigaciones correspondientes que permitan esclarecer el crimen