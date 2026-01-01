Muertes y tragedias que empañaron las fiestas de Fin de Año en Honduras

Luto y dolor marcan la llegada de 2026 en Honduras, con accidentes y hechos violentos que empañaron las festividades de Año Nuevo.
En la ciudad de La Ceiba, las autoridades hallaron a una pareja muerta dentro de la cajuela de un vehículo abandonado cerca de la cuenca del Río Cangrejal. Las víctimas, identificadas como Roger Omar Amaya Reyes y Gladys Cárcamo García, estaban atadas de manos y pies. Los cuerpos fueron llevados a la morgue para realizar la autopsia correspondiente.
En Talanga, Francisco Morazán, un hombre de 44 años, identificado como Héctor Rubilio Ramírez, falleció tras ser atropellado por un vehículo en la carretera hacia Olancho, a la altura de la Aldea Río. El trágico accidente cobró la vida de la víctima en el lugar.
En Comayagüela, un joven fue encontrado sin vida, víctima de disparos, en la Aldea La Cuesta #1.
Un trágico accidente en la carretera de Cofradía, Cortés, dejó como saldo la muerte de un hombre y una mujer embarazada gravemente herida. La colisión involucró a un camión y un pickup. La víctima mortal fue identificada como Bryan David Gutiérrez, perdió la vida en el lugar, según confirmó su hermano, mientras que la mujer fue trasladada de emergencia a un centro médico.
En Tegucigalpa, un motociclista perdió la vida en un accidente de tránsito en las inmediaciones del Aeropuerto Toncontín, la noche del 31 de diciembre.
En San Pedro Sula, Rony Alexander Alvarado, fue asesinado a disparos por un desconocido en la colonia El Carmen, mientras este jugaba maquinitas en una pulpería.
En El Progreso, Yoro, Gadiel Lazo perdió la vida a tiros en el Barrio Villatoro durante las festividades por la llegada del 2026.
En la colonia Gracias a Dios del municipio de Villanueva, Cortés, la noche del 31 de diciembre, Juan de Dios Sarmiento, falleció tras ser atropellado por una mototaxi mientras cruzaba la calle.
En Comayagüela, un hombre perdió la vida de manera violenta en la colonia Betania, de acuerdo a testimonios, la víctima fue macheteada por otro hombre, durante una "riña de borrachos".