Muertes y tragedias que empañaron las fiestas de Fin de Año en Honduras

Un trágico accidente en la carretera de Cofradía, Cortés, dejó como saldo la muerte de un hombre y una mujer embarazada gravemente herida. La colisión involucró a un camión y un pickup. La víctima mortal fue identificada como Bryan David Gutiérrez, perdió la vida en el lugar, según confirmó su hermano, mientras que la mujer fue trasladada de emergencia a un centro médico.