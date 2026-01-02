  1. Inicio
Rastra se vuelca en parada de buses y deja una persona muerta en San Pedro Sula

Testigos indicaron que al menos dos personas podrían haber resultado víctimas del percance.

Imagen de la rastra volcada sobre la parada de buses.

San Pedro Sula

Un accidente vehicular dejó una persona muerta. El hecho se registró la mañana de este viernes en San Pedro Sula, al norte de Honduras.

De momento se desconoce la identidad de la víctima.

De acuerdo con informes preliminares, el conductor de una rastra perdió el control y volcó en una parada de buses ubicada sobre el bulevar del Este, a la altura del desvío hacia el sector Los Cármenes.

En el lugar del accidente se observó, cerca del contenedor, la cartera de una mujer. Testigos indicaron que al menos dos personas podrían haber resultado víctimas del percance.

Una ambulancia del Sistema Nacional de Emergencias 911 se dirige a la zona. También se espera que las autoridades realicen las labores correspondientes para que la rastra sea removida del lugar.

