Accidente en carretera a Valle de Ángeles deja una mujer y un menor heridos

Valle de Ángeles.

Una mujer y un menor de edad resultaron heridos tras un accidente de tránsito ocurrido en la carretera que conduce al municipio de Valle de Ángeles, en el departamento de Francisco Morazán, luego de que un vehículo tipo pickup y un automóvil turismo colisionaran por causas aún no determinadas.

Tras el impacto, la fémina fue trasladada de inmediato a un centro asistencial para recibir atención médica, mientras que el niño fue atendido en el lugar por personal paramédico, quienes posteriormente evaluaron su condición de salud.