Accidente en carretera a Valle de Ángeles deja una mujer y un menor heridos

Una mujer y un menor de edad resultaron heridos tras un accidente de tránsito ocurrido en la carretera que conduce al municipio de Valle de Ángeles, en el departamento de Francisco Morazán, luego de que un vehículo tipo pickup y un automóvil turismo colisionaran por causas aún no determinadas.
Tras el impacto, la fémina fue trasladada de inmediato a un centro asistencial para recibir atención médica, mientras que el niño fue atendido en el lugar por personal paramédico, quienes posteriormente evaluaron su condición de salud.
Hasta el momento, las autoridades no han brindado información sobre la identidad de las personas lesionadas, ni sobre las circunstancias exactas que provocaron el accidente. Elementos de tránsito realizaron el levantamiento correspondiente para esclarecer los hechos.
Este accidente se suma al conteo de los múltiples percances viales que se han registrado en el inicio de 2026.