Esto se sabe del accidente de la rastra que dejó un muerto en el bulevar del este

La víctima se encontraba esperando el bus en la parada cuando ocurrió el accidente. Sin embargo, personas que se encontraban en el lugar indicaron que podría haber un hombre más atrapado debajo del contenedor de la rastra.

Un accidente vehicular dejó al menos una persona fallecida la mañana de este viernes en San Pedro Sula, al norte de Honduras.

El hecho se registró en una parada de buses ubicada sobre el bulevar del Este, a la altura del desvío hacia el sector Los Cármenes.
Hasta el momento, la identidad de la víctima mortal no ha sido confirmada por las autoridades.

El conductor de la rastra involucrada en el percance se encuentra bajo custodia policial, aunque también se desconoce su nombre.
De acuerdo con informes preliminares, el conductor del pesado automotor perdió el control luego de que un vehículo que circulaba frente a la rastra se detuviera abruptamente.
En un intento por esquivarlo, el rastrero realizó una maniobra que provocó que la rastra volcara justo en la parada de buses.
En la escena del accidente se observó, cerca del contenedor de la rastra, la cartera de una mujer, quien preliminarmente sería la víctima mortal.
Lo ocurrido ha generado preocupación entre los testigos, quienes indicaron que podrían ser al menos dos las personas afectadas por el accidente.
Las autoridades realizan las diligencias correspondientes y coordinan las labores para remover la rastra del bulevar.
Asimismo, las investigaciones continúan para determinar con precisión las causas del accidente y confirmar el número total de víctimas.

