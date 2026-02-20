El “elefante blanco” de Santa Rosa de Copán: tres años sin uso judicial

Santa Rosa de Copán, Honduras

Mientras la mora judicial y el hacinamiento en las oficinas actuales complican el acceso a la justicia, el moderno edificio del Poder Judicial en Santa Rosa de Copán permanece cerrado, convertido, según abogados y ciudadanos, en un símbolo de recursos públicos sin aprovechar. Aunque fue inaugurado en enero de 2023, la estructura, que prometía centralizar y modernizar los servicios legales en la zona occidental, no ha entrado en funcionamiento. Hasta la fecha no se ha llevado a cabo el traslado de personal ni de equipo.

Incertidumbre sobre su apertura

La situación ha generado cuestionamientos entre profesionales del derecho y ciudadanos. Sin una explicación oficial, circulan distintas versiones sobre las causas del retraso: Falta de mobiliario: algunos sectores señalan que el equipamiento interno no ha sido licitado o entregado. Problemas estructurales: versiones extraoficiales apuntan a posibles fallas técnicas detectadas tras la entrega de la obra. Gestión administrativa: la transición entre administraciones del Poder Judicial es mencionada como un posible factor de demora. "Es inaudito que, teniendo una infraestructura de primer nivel terminada, sigamos pagando alquileres o trabajando en condiciones precarias en edificios antiguos", manifestó un abogado de la localidad que pidió el anonimato.

Deterioro y dispersión de servicios

Otra preocupación es el posible deterioro por falta de uso. La exposición prolongada a las condiciones climáticas, sin mantenimiento preventivo constante, podría afectar la inversión realizada, cuyo monto no ha sido detallado públicamente en este contexto.