  1. Inicio
  2. · Honduras

El “elefante blanco” de Santa Rosa de Copán: tres años sin uso judicial

A tres años de su inauguración, el edificio judicial en Santa Rosa de Copán, occidente de Honduras, permanece cerrado sin explicación oficial

  • Actualizado: 20 de febrero de 2026 a las 19:39 -
  • Ricarte Orellana
El “elefante blanco” de Santa Rosa de Copán: tres años sin uso judicial

Tres años de exposición al clima, sin mantenimiento preventivo interno, podrían afectar la millonaria inversión realizada.
Santa Rosa de Copán, Honduras

Mientras la mora judicial y el hacinamiento en las oficinas actuales complican el acceso a la justicia, el moderno edificio del Poder Judicial en Santa Rosa de Copán permanece cerrado, convertido, según abogados y ciudadanos, en un símbolo de recursos públicos sin aprovechar.

Aunque fue inaugurado en enero de 2023, la estructura, que prometía centralizar y modernizar los servicios legales en la zona occidental, no ha entrado en funcionamiento. Hasta la fecha no se ha llevado a cabo el traslado de personal ni de equipo.

Incertidumbre sobre su apertura

La situación ha generado cuestionamientos entre profesionales del derecho y ciudadanos. Sin una explicación oficial, circulan distintas versiones sobre las causas del retraso:

Falta de mobiliario: algunos sectores señalan que el equipamiento interno no ha sido licitado o entregado.

Problemas estructurales: versiones extraoficiales apuntan a posibles fallas técnicas detectadas tras la entrega de la obra.

Gestión administrativa: la transición entre administraciones del Poder Judicial es mencionada como un posible factor de demora.

“Es inaudito que, teniendo una infraestructura de primer nivel terminada, sigamos pagando alquileres o trabajando en condiciones precarias en edificios antiguos”, manifestó un abogado de la localidad que pidió el anonimato.

Tres años después, la sede judicial continúa sin uso.

Tres años después, la sede judicial continúa sin uso.

Deterioro y dispersión de servicios

Otra preocupación es el posible deterioro por falta de uso. La exposición prolongada a las condiciones climáticas, sin mantenimiento preventivo constante, podría afectar la inversión realizada, cuyo monto no ha sido detallado públicamente en este contexto.

La vivienda, inversión estratégica para el crecimiento: Hábitat para la Humanidad

Mientras tanto, los usuarios continúan desplazándose entre oficinas dispersas en la ciudad, lo que limita la eficiencia que el nuevo edificio centralizado debía ofrecer.

Hasta el momento, las autoridades del Poder Judicial no han emitido un comunicado oficial que precise la fecha de apertura ni las razones específicas que mantienen sin operar el inmueble.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Ricarte Orellana

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias