Milagro Flores insinúa que debe "Dejar de ser tan sentimental"

La presentadora de televisión Milagro Flores sigue triste tras su decisión de alejarse del tiktoker, Supremo.

  • Actualizado: 02 de enero de 2026 a las 16:10 -
Milagro Flores en una hermosa fotografía que compartió para celebrar el Año Nuevo.

San Pedro Sula, Honduras.

Milagro Flores sigue con el corazón roto, y no teme en expresarlo en sus redes sociales.

Después de anunciar que iba a iniciar el 2026 soltera y "sin casi algo", y de alejarse del tiktoker hondureño, Supremo, la presentadora de televisión ha compartido en sus redes sociales una serie de posteos en los que manifiesta cuál es su sentir en estos momentos.

En el video más reciente que compartió en su cuenta oficial de TikTok, Milagro Flores aparece bailando al ritmo de la bachata, y en la descripción escribió lo siguiente: "De mí, para mí: Dejar de ser tan sentimental y volverme una hija de P...".

Y antes de publicar este video, Milagro compartió una imagen en su perfil de Facebook en donde afirmaba que quizá "ella es una persona de dá mucho de sí misma, y eso aburre a los demás".

Los seguidores de la presentadora apoyan su decisión y aseguran que ella merece a una pareja que la valore y le dé su lugar.

Y es que para muchos es bien sabido que Milagro Flores esperó durante varios meses que Supremo le propusiera ser su novia, pero el tiktoker nunca lo hizo.

Ante esto, Supremo comenta que él es un hombre que prefiere conocer bien a la persona antes de formalizar una relación.

Mira el video:

@milagrofloresoficial #milagrofloresoficial #catracha🇭🇳 ♬ sonido original - Haili Cruz

