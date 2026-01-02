Hija de Tommy Lee Jones fue arrestada dos veces antes de su trágica muerte

Estados Unidos.

Victoria Jones, la difunta hija de Tommy Lee Jones, había enfrentado problemas legales en los meses previos a su muerte.

Victoria, de 34 años, fue arrestada al menos dos veces en 2025, según los registros judiciales revisados ​​por la revista PEOPLE.

El 28 de abril, fue detenida en el condado de Napa, California, y acusada de tres delitos menores: obstrucción a un agente del orden público, estar bajo la influencia de una sustancia controlada sin receta médica válida y posesión de una sustancia controlada sin receta médica válida. Se declaró inocente de los cargos.

Menos de dos meses después, Victoria fue arrestada nuevamente el 17 de junio en el condado de Napa, esta vez por un delito menor de violencia doméstica. Se declaró inocente el 1 de julio.

Victoria fue encontrada inconsciente la madrugada de Año Nuevo en el Hotel Fairmont de San Francisco. Según TMZ, el Departamento de Bomberos de San Francisco respondió a una llamada de emergencia médica alrededor de las 3 a. m. Los paramédicos llegaron al lugar y la declararon muerta. El caso se transfirió posteriormente al Departamento de Policía de San Francisco y a la Oficina del Médico Forense.